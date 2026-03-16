Se supo cuántos años de prisión pidió la querella para Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo

Una audiencia clave se desarrolló este lunes en el juicio que enfrenta Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo . El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando se desató un incendio en el departamento del imputado, ubicado en el piso 22 de un edificio del barrio porteño de Belgrano .

Volcó un camión cargado con botellas de vino en la rotonda de Junín

Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: "La decisión estuvo en la cabeza del acusado"

Durante la jornada se presentaron los alegatos de las partes y la querella solicitó una condena de 15 años de prisión para Pettinato. La información la difundió el periodista Mauro Szeta en el programa Lape Club Social Informativo.

“La querella acaba de pedir 15 años de prisión para Felipe Pettinato. En su alegato, el doctor Drago, solicitó 15 años de prisión para Felipe Pettinato. Recuerden que la escala era de 8 a 20 años” , explicó Szeta al referirse al pedido formulado por el abogado que representa a la familia de la víctima.

El periodista también detalló algunos de los argumentos que utilizó la querella durante su exposición ante el tribunal. Según indicó, el abogado remarcó distintos factores que consideró agravantes al momento de solicitar la pena.

Embed - ALEGA LA QUERELLA EN EL JUICIO A FELIPE PETTINATO: "Se murió por el incendio"

“Tomó como agravante que tenía una condena por un abuso sexual y también que tiene estudios primarios y secundarios”, señaló Szeta al explicar los fundamentos del pedido.

De qué acusan a Felipe Pettinato

El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. Pettinato enfrenta una acusación por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que contempla penas que van de ocho a veinte años de prisión. De acuerdo con la imputación, el acusado habría iniciado el incendio mientras Rodrigo se encontraba dormido en el departamento y sin posibilidades de reaccionar ante el avance del fuego.

Durante el debate oral declararon más de quince testigos. Entre ellos se encuentran peritos forenses, bomberos que participaron del operativo aquella noche y vecinos del edificio que presenciaron el episodio o intervinieron en los primeros momentos del siniestro.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato. Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

En ese contexto, Szeta también mencionó la postura de la familia del médico fallecido respecto de lo ocurrido. “Para la querella no hay dudas que Felipe Pettinato prendió fuego el departamento, causó la muerte Melchor Rodrigo, salió ileso, no pidió ayuda e hizo un acting”, afirmó el periodista.

Pettinato, hijo del conductor Roberto Pettinato, decidió no declarar durante el proceso judicial. Tras los alegatos de las partes, el tribunal deberá analizar las pruebas reunidas a lo largo del juicio.

Según indicaron durante la cobertura del caso, el veredicto de los jueces se conocería a mediados de abril. Hasta ese momento, el tribunal continuará con la etapa final del debate antes de dictar la sentencia que definirá la situación judicial del acusado.