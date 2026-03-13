13 de marzo de 2026 - 15:01

Un policía mató a tiros a un joven porque creía que le iba a robar

El efectivo Lucas Adrián Gómez disparó contra dos motociclistas tras asegurar que le "iban a robar". Las víctimas no estaban armadas y aparentemente se dirigían a jugar un partido de fútbol.

Lucas Adrián Gómez, el hombre detenido por asesinar a un joven de 20 años que se dirigía a jugar un partido de fútbol.

Lucas Adrián Gómez, el hombre detenido por asesinar a un joven de 20 años que se dirigía a jugar un partido de fútbol.

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Policía de la Ciudad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido en las últimas horas tras matar a tiros a un joven de 20 años y herir a otro. Según la investigación preliminar, las víctimas se dirigían a un partido de fútbol y estaban desarmadas.

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El hecho se produjo la noche del jueves en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, en el partido de Ituzaingó. La víctima fatal fue identificada como Juan Cruz Leal falleció esta madrugada.

El efectivo involucrado, identificado como Lucas Adrián Gómez, circulaba en moto junto a su pareja cuando, según su testimonio, notó que otra motocicleta con dos hombres los seguía. Ante la sospecha de ser víctima de un asalto, Gómez detuvo la marcha, se identificó y les disparó dos veces con su arma reglamentaria 9 mm. “Pensé que me iban a robar”, afirmó.

Un policía mató a tiros a un joven porque creía que le iba a robar
La pístola 9mm del policía con el que mató al joven.

La pístola 9mm del policía con el que mató al joven.

La Policía bonaerense no encontróa armas de fuego en poder de los jóvenes. Solo se incautaron las dos vainas servidas del arma policial. Además, al revisar las mochilas de las víctimas, los agentes encontraron botines y ropa de fútbol.

Daniel Enrique Kuhne (20), el joven que sobrevivió al ataque, declaró ante las autoridades que simplemente se dirigían a jugar un partido cuando, sin mediar palabra, el conductor de la moto que iba adelante comenzó a dispararles.

Tras el ataque, ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia. Juan Cruz Leal recibió un impacto de bala en la zona de la ingle. Fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde los médicos confirmaron su deceso en las primeras horas de este viernes.

Un policía mató a tiros a un joven porque creía que le iba a robar
La moto que manejaba el policía.

La moto que manejaba el policía.

Por su parte, Daniel Enrique Kuhne recibió un disparo en el costado del pecho. Fue atendido en el Hospital Posadas y donde fue dado de alta esta mañana.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Ituzaingó, bajo la dirección de la fiscal María Alejandra Bonini. La funcionaria judicial dispuso la inmediata detención de Gómez bajo la carátula de homicidio agravado.

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