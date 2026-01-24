Vuelven a operar a Bastián, el niño de 8 años atropellado en Pinamar: su pronóstico es reservado

Bastián Jerez será sometido a una nueva intervención quirúrgica este sábado por la mañana en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata , donde permanece internado por las graves heridas sufridas en el choque entre una camioneta Amarok y un UTV ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar .

La confirmación de la operación fue realizada por su madre, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram, la mujer informó que ya habían llegado las prótesis necesarias para avanzar con la cirugía y que su hijo ingresaría nuevamente al quirófano a primera hora de la mañana.

“Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 horas (por hoy) ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”, escribió. El mensaje incluyó además una captura de un estado de WhatsApp con una plegaria dirigida a su hijo y al equipo médico : “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera ”.

La nueva intervención se definió luego de que estudios de resonancia magnética confirmaran que Bastián presenta lesiones severas tanto en el cerebro como en la columna cervical . Frente a ese cuadro, el equipo médico decidió mantenerlo con inmovilización cervical permanente y bajo un control estricto a cargo de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva. Además, el menor permanece con asistencia respiratoria mecánica, en plan de traqueotomía, como parte del tratamiento integral para estabilizar su estado .

Este viernes, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que el niño continuaba internado en la unidad de terapia intensiva , con seguimiento constante y pronóstico reservado, sin que se registraran cambios significativos en su evolución clínica en las últimas horas.

Cómo avanza la causa judicial

En paralelo, la causa judicial avanza con la toma de declaraciones. En las últimas horas trascendió el testimonio de la joven que viajaba como acompañante en la camioneta Amarok que colisionó contra el UTV en el que se trasladaba Bastián. Se trata de la novia del empresario Manuel Molinari, conductor del vehículo.

Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera. TN

La mujer declaró ante la Justicia que habían llegado a Pinamar el miércoles 7 de enero y que cerca de las 19.50 intentaban salir del sector de médanos por un camino dificultoso, por lo que circulaban a baja velocidad. Según su relato, “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y se produce el impacto contra la parte delantera de la camioneta.

La testigo sostuvo que Molinari “frena el rodado en un acto reflejo” al advertir la presencia del UTV y que el choque “sucedió muy rápido”. También detalló que pudo observar que el UTV era conducido por “una chica de pelo negro”, acompañada por una nena en el asiento delantero y, en la parte trasera, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”, en referencia a Bastián.

Tras el impacto, relató que descendieron del vehículo y se dirigieron hacia el UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, declaró, al tiempo que aseguró haberle pedido que revisara al niño, que no reaccionaba.