Conmoción en Pinamar por un grave accidente que involucró a un niño en La Frontera

El accidente ocurrió en La Frontera y el menor fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado en estado grave.

Un grave accidente vial ocurrido este lunes en la ciudad balnearia de Pinamar dejó a un nene de 8 años internado en estado crítico, tras un choque que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y dos vehículos UTV, en la zona conocida como La Frontera.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Libertador y Ameghino. Según se informó, el menor viajaba en uno de los UTV, acompañado por un hombre de 30 años. Ambos se encontraban de vacaciones en la ciudad y residen en el partido bonaerense de Moreno.

Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera. TN El niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde ingresó inconsciente y con una lesión en la cabeza, mientras que el adulto que lo acompañaba también recibió atención médica por las heridas sufridas.

De acuerdo con fuentes con acceso al expediente citadas por TN, el accidente se produjo mientras personal policial realizaba un operativo de prevención de rutina, momento en el cual desde el interior del predio salió un UTV Can-Am, que terminó involucrado en un choque con la camioneta Amarok y con otro UTV Can-Am de color negro y rojo.

Embed PINAMAR FUERA DE CONTROL: 12 VEHÍCULOS SECUESTRADOS POR CORRER EN LA FRONTERA



Seguí en #24Noticias

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/OSgnBO7woK — A24.com (@A24COM) January 13, 2026 El menor fue reanimado en el lugar La situación más crítica fue la del menor, a quien se le realizaron maniobras de reanimación en el lugar del accidente. La asistencia inicial estuvo a cargo de una médica que pasaba de manera ocasional por la zona al momento del hecho.

Tras la intervención, el niño fue trasladado en ambulancia al hospital zonal, donde permanece internado en estado grave. En tanto, los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar, mientras se adoptaron los recaudos legales correspondientes para avanzar con la investigación judicial, que busca determinar las circunstancias del choque y si alguno de los rodados circulaba fuera de las normas permitidas.