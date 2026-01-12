Qué se sabe sobre los incendios en Chubut: focos extinguidos, evacuados y operativo en marcha

El Gobierno de Javier Milei anunció el domingo por la noche que 22 de los 32 incendios forestales registrados en Chubut se encuentran “completamente extinguidos” , en el marco del operativo provincial y federal desplegado para combatir el fuego en la Patagonia.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó el trabajo de los brigadistas y el rol de los distintos organismos nacionales involucrados en la emergencia.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , advirtió que, pese a las precipitaciones registradas en las últimas horas, el operativo no se detiene. “Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, alertó.

El mandatario provincial informó que más de 580 personas trabajan en el terreno , confirmó viviendas afectadas y personas evacuadas, y señaló que la Justicia ya determinó la intencionalidad del incendio , por lo que la Provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Tras la reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas , de la que participaron el gobernador, brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios, Torres presentó un reporte actualizado sobre el incendio de Puerto Patriada , el estado de cada frente, los recursos desplegados y las próximas acciones del operativo en la zona cordillerana.

Se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos, mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén. Asimismo, se registró un herido con quemaduras graves, que fue derivado al Hospital de Bariloche.

Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico debido a daños en el tendido.

Desde el Gobierno provincial estiman que la situación podría normalizarse durante las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura se encuentran abocados a esas tareas.

En total, 581 personas trabajan en el terreno, entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan dotaciones de Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este domingo se sumaron 63 brigadistas de Córdoba y 15 del organismo nacional.

Además, se desplegaron 156 agentes en hospitales rurales y puestos sanitarios.

En cuanto a los recursos aéreos, operan ocho medios: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres aeronaves anfibias y el Boeing 737 FireLiner, aportado por la provincia de Santiago del Estero.

Incendio en Chubut

El operativo nacional

En su mensaje, Adorni señaló que el operativo incluyó el despliegue coordinado de recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas. “Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, expresó.

La confirmación se dio mientras continúan activos algunos focos, principalmente en la región cordillerana. El funcionario también detalló el aporte de cada área del Estado nacional involucrada en el combate contra los incendios, con tareas que incluyeron el ataque directo al fuego, la asistencia a las poblaciones afectadas y el apoyo sanitario y logístico a los equipos que trabajan en el terreno.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desplegó 14 medios aéreos, 104 brigadistas con autobombas y vehículos logísticos y de comando, seis camiones equipados con dormitorios, duchas y cocina, y elaboró pronósticos especiales para la toma de decisiones operativas.

Gendarmería Nacional y la Policía Federal colaboran con tareas de asistencia vial ante los cortes de rutas dispuestos por Vialidad Nacional.

La Administración de Parques Nacionales (APN) aportó 128 brigadistas, 25 vehículos logísticos, cuatro minibuses, dos cuatriciclos, seis camiones autobomba 4x4, tres embarcaciones y un centro de comando logístico, además de tareas de monitoreo satelital, uso de drones, comunicaciones y provisión de cisternas portátiles.

El Ministerio de Defensa brindó apoyo con ayuda humanitaria, un helicóptero Bell UH-1H y logística para el combate aéreo, además del despliegue de la Sección de Aviación del Ejército y un camión cisterna con combustible aeronáutico.

El Ministerio de Capital Humano envió cuatro camiones con provisiones para los damnificados, mientras que el Ministerio de Salud aportó personal especializado en emergencias, ambulancias, dispositivos de despliegue rápido y vehículos sanitarios, y solicitó al INESA el refuerzo de recursos en las zonas afectadas.

Mientras que la Cancillería gestionó la provisión de recursos aéreos adicionales desde la República de Chile. Por su parte, Vialidad Nacional aportó camiones cisterna para el abastecimiento de agua, vehículos logísticos y maquinaria pesada para las tareas en Epuyén y otras localidades afectadas.

Finalmente, se destacó el aporte de empresas privadas: YPF donó 15.000 litros de nafta para los equipos de auxilio; Aerolíneas Argentinas aportó ocho tótems para almacenamiento de agua; y el Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera, que incluyen apoyo crediticio y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes.