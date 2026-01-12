12 de enero de 2026 - 22:39

Identificaron a la víctima fatal del meteotsunami en Santa Clara del Mar: vivía en Francia y estaba de visita

La víctima tenía entre 30 y 35 años y fue sorprendida por una repentina crecida del mar mientras se encontraba en la zona de escolleras.

Yair Amir Mano Núñez, la víctima del meteotsunami.

Los Andes | Redacción Sociedad
Un fenómeno meteorológico extremo ocurrió este lunes en la costa de Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita. El hecho provocó la muerte de un ciudadano argentino de entre 30 y 35 años, según informaron fuentes oficiales.

La víctima fue identificada como Yair Amir Mano Núñez, quien se encontraba de visita en la región para pasar tiempo con su familia en Mar del Plata, luego de haber vivido varios años en el exterior, de acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas.

Según los primeros reportes difundidos por C5N, el joven estaba en la zona de escolleras junto a su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Núñez, quien según allegados no sabía nadar, realizaba tareas de pesca cuando fue sorprendido por un meteotsunami, un fenómeno provocado por una variación brusca de la presión atmosférica que genera una crecida repentina del nivel del mar.

El impacto del agua fue de gran magnitud y lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal y, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven murió en el lugar a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

Una vida dedicada a la equitación

Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. Había regresado a la Argentina pocos días antes del trágico episodio para reencontrarse con sus seres queridos y compartir un viaje de descanso junto a su pareja.

Investigación sobre el meteotsunami

El suceso es analizado por Defensa Civil y especialistas en climatología, quienes describieron el evento como atípico y de gran potencia. A diferencia de los tsunamis sísmicos, los meteotsunamis son generados por tormentas o frentes de aire intensos que empujan el agua hacia la costa de manera rápida y violenta.

La causa quedó bajo investigación judicial para reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara del Mar y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad.

