Panini realizó un comunicado ante la falta de stock y estafas con el álbum del Mundial

La cercanía del Mundial de Fútbol 2026 , que comenzará el próximo 11 de junio, ha desatado una verdadera "fiebre" por el álbum oficial en Argentina. En este escenario, Panini Argentina emitió una comunicado oficial para proteger a los consumidores y normalizar el mercado ante un escenario de escasez y sobreprecios que afecta a los fanáticos.

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Para combatir la desesperación de los coleccionistas, la compañía aseguró que en los próximos días se reforzará la distribución de álbumes originales en la red de kioscos de golosinas de todo el país y a través de canales digitales.

El objetivo primordial es evitar que los usuarios recurran a ediciones alternativas de otros países , las cuales circulan informalmente con sobreprecios, en otros idiomas y con diseños diferentes a los de la colección lanzada exclusivamente para el mercado argentino.

Uno de los puntos más críticos del anuncio es la advertencia sobre la reventa ilegal de la edición "Muestra Gratis" , un producto de distribución gratuita cuya venta está estrictamente prohibida, según indicó la empresa.

Álbum del Mundial - figuritas

Panini detalló que estos ejemplares pueden reconocerse por tener el lomo de color naranja y una tira negra cruzada en la contratapa con la leyenda “Muestra gratis prohibida su venta”. Las autoridades instan a los compradores a no adquirir estos productos si presentan dichas marcas.

En cuanto a los valores de comercialización, la firma estableció un precio sugerido al público de $12.000 para el álbum oficial. No obstante, debido a la falta de reposición y a que la fábrica se encuentra en Brasil, en algunos puntos de venta el precio llega a alcanzar los $25.000. Por su parte, los paquetes de figuritas tienen un valor de $2.000, aunque en algunos kioscos suelen conseguirse a $3.000.

Debido a la alta demanda, única en el mundo según los distribuidores, muchos comerciantes han decidido implementar cupos de venta de hasta cinco paquetes por persona para garantizar que el stock llegue a más coleccionistas y evitar que pocos compradores acaparen la mercadería.

Finalmente, los especialistas recuerdan que, a diferencia de décadas anteriores, ya no existen premios por completar el álbum; hoy el valor reside puramente en el coleccionismo y el recuerdo del torneo.