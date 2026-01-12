12 de enero de 2026 - 20:58

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que ocurrió en la Costa Atlántica y dejó victimas

Este tsunami es causado por orígenes debido a cambios bruscos de presión durante tormentas y genera olas de gran tamaño.

&nbsp;Meteotsunami, el fenómeno que a pesar de verse similar, tiene un origen distinto a un tsunami.&nbsp;

 Meteotsunami, el fenómeno que a pesar de verse similar, tiene un origen distinto a un tsunami. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

si tu cerebro se siente agotado en enero: este es el fenomeno que padeces, segun la ciencia

Si tu cerebro se siente "agotado" en enero: este es el fenómeno que padeces, según la ciencia

Por Daniela Leiva
Mini tsunami en Santa Clara del Mar: reportan un muerto por olas gigantes.

Meteotsunami en la Costa Atlántica: reportaron un muerto y varios heridos por olas gigantes

Por Redacción Sociedad

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

La víctima fatal fue arrastrada por la fuerza de la ola e impactó su cabeza contra las formaciones rocosas de la costa.

Qué es un meteotsunami y cómo ocurre este fenómeno

A diferencia de un tsunami tradicional que son provocados por terremotos o movimientos sísmicos, un meteotsunami (también conocido como rissaga) tiene un origen atmosférico.

Al tener características físicas tan similares a las de un tsunami de origen sísmico, incluso para los oceanógrafos identificar a un meteotsunami resulta un desafío.

Este fenómeno se origina en las perturbaciones de presión atomosférica asociadas a tormentas intensas o al paso de frentes fríos. Estas variaciones generan una fuerte amplificación de las ondas oceánicas que empujan el agua sobre la plataforma continental y, al llegar a la costa, pueden provocar subidas bruscas del nivel del agua, inundaciones y daños, especialmente en regiones como el Mediterráneo, el Adriático y los Grandes Lagos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Renunció Rosario Cabello como virreina de Malargüe

Renunció la Virreina de la Vendimia de Malargüe: cuáles fueron los motivos

Por Redacción Sociedad
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza busca poner en valor el potencial productivo de los adultos mayores

El valor de los senior: impulsan ley para potenciar la "economía plateada" y la inserción laboral de los +60

Por Redacción Sociedad
Aproximadamente 90 minutos de espera este lunes para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor. 

Se redujo la demora en el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile: cuál es el tiempo de espera

Por Redacción Sociedad
Los números de la quiniela de Mendoza del 12 de enero. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 12 de enero

Por Redacción Sociedad