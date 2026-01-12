Qué es un meteotsunami, el fenómeno que ocurrió en la Costa Atlántica y dejó victimas

Este tsunami es causado por orígenes debido a cambios bruscos de presión durante tormentas y genera olas de gran tamaño.

Meteotsunami, el fenómeno que a pesar de verse similar, tiene un origen distinto a un tsunami.

Este lunes un fenómeno inusual golpeó en la costa de Santa Clara del Mar. El evento, identificado como un meteotsunami, dejó como consecuencia un hombre fallecido y al menos 35 personas heridas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

La víctima fatal fue arrastrada por la fuerza de la ola e impactó su cabeza contra las formaciones rocosas de la costa.

Qué es un meteotsunami y cómo ocurre este fenómeno A diferencia de un tsunami tradicional que son provocados por terremotos o movimientos sísmicos, un meteotsunami (también conocido como rissaga) tiene un origen atmosférico.

Al tener características físicas tan similares a las de un tsunami de origen sísmico, incluso para los oceanógrafos identificar a un meteotsunami resulta un desafío.