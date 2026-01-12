Renunció la Virreina de la Vendimia de Malargüe: cuáles fueron los motivos

Luego de una semana de haber sido coronada, la represéntate de Río Grande, Rosario Cabello , informó su renuncia al título de Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe 2026. La joven realizó la entrega de todos los atributos correspondientes a su rol , formalizando así su decisión.

Rosario Cabello, experta universitaria en Marketing Digital y Comercio Electrónico, el martes pasado fue electa durante la Vendimia Departamental “Raíces de Vendimia”. Aquel día Lourdes Arroyo, se quedó con la corona departamental de Malargüe , mientras que Rosario quedó en segundo lugar con 82 votos.

Luego de que se informara esta situación, se espera un comunicación por parte de la organización vendimial para conocer cómo se procederá.

Rosario Cabello, a través de un comunicado oficial, indicó que su denuncia se trató de una decisión “pensada, dolorosa y atravesada por mucha tristeza ”, tomada por respeto a sí misma y a sus valores.

Cabello aclaró que ocupar el rol de virreina nunca fue un problema para ella y que, por el contrario, lo consideró un honor. Sin embargo, en un contexto posterior a su coronación señaló que atravesó situaciones que afectaron su tranquilidad emocional, lo que la llevó a priorizar su bienestar.

Además, la ex virreina manifestó haber detectado situaciones e irregularidades en el desarrollo general de la elección. Según indicó, estas anomalías fueron presentadas formalmente ante el municipio para que puedan ser revisadas y mejoradas a futuro.

En el escrito, aclaró que sus palabras no buscan atacar a personas particulares ni perjudicar la imagen de la intendencia, reconociendo el esfuerzo de los organizadores. También destacó el gran vínculo que generó con el resto de las candidatas.

Finalmente, sostuvo que su decisión implica un profundo dolor por el esfuerzo de su familia, de su comunidad y del distrito Río Grande, al que representó con orgullo. Sin embargo, aseguró que continuará trabajando en su proyecto personal y profesional.