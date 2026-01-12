Meteotsunami en la Costa Atlántica: reportaron un muerto y varios heridos por olas gigantes

Al menos un muerto y varios heridos por un mini Tsunami. Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlánticase produjo un “mini” tsunami en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.
MINI TSUNAMI EN LA COSTA BONAERENSE: REPORTARON OLAS GIGANTES Y GENTE HERIDA
La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.
La policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los heridos que quedaron luego de este extraño suceso. Por otra parte, medios locales anunciaron la muerte de un hombre por el hecho y de 35 personas heridas en la zona.
Así lo reportó Fabián García de Defensa Civil PBA. Se trata del deceso de un hombre que habría golpeado su cuerpo contra unas rocas al ser arrastrado por la crecida del mar.
Según testigos, la ola gigante alcanzó unos cinco metros de altura. Al igual que en diversos sectores de Mar del Plata, en Mar Chiquita también se registró una “súper ola o “mini tsunami”.
Cabe mencionar que Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Usuarios de las redes sociales mencionaron que "hay gente herida y muchos rescatados”.