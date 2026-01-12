Meteotsunami en la Costa Atlántica: reportaron un muerto y varios heridos por olas gigantes

Aún no hay un reporte oficial de las consecuencias del fenómeno. Sin embargo, medios locales reportaron un muerto y varios heridos.

Al menos un muerto y varios heridos por un mini Tsunami. Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlántica se produjo un “mini” tsunami en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

Embed MINI TSUNAMI EN LA COSTA BONAERENSE: REPORTARON OLAS GIGANTES Y GENTE HERIDA Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlántica se produjo un “mini” tsunami en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes pic.twitter.com/7NWIEnOyRA — Perspectiva Sur (@perspectivasur) January 12, 2026 La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.

La policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los heridos que quedaron luego de este extraño suceso. Por otra parte, medios locales anunciaron la muerte de un hombre por el hecho y de 35 personas heridas en la zona.

Mini tsunami en Santa Clara del Mar: reportan un muerto por olas gigantes Mini tsunami en Santa Clara del Mar: reportan un muerto por olas gigantes. redes Así lo reportó Fabián García de Defensa Civil PBA. Se trata del deceso de un hombre que habría golpeado su cuerpo contra unas rocas al ser arrastrado por la crecida del mar.