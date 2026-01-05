En bus por la Argentina: la guía definitiva para viajar y disfrutar los mejores shows de enero

El verano 2026 ya late en las rutas argentinas. Enero no es solo el mes de las vacaciones por excelencia, sino el periodo donde la música se vuelve federal, trasladando los grandes escenarios de las capitales a los principales puntos turísticos. Una buena oportunidad para viajar en bus .

El bus es la clave: ahorrá en pasajes y financiá tu verano de experiencias en Mar del Plata, Bariloche o Chile

Para el mendocino que busca combinar el descanso con la adrenalina de un recital, la cartelera de este mes ofrece opciones que van desde el rock más puro hasta las nuevas tendencias del pop y el cuarteto, conectando ciudades a través de una propuesta cultural inagotable.

Nuestra provincia se mantiene firme como un destino ineludible. Enero en Mendoza se vive entre viñedos y montañas, donde los festivales departamentales marcan el ritmo previo a nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia. Los atardeceres en las bodegas locales se transforman en escenarios naturales para músicos nacionales, ofreciendo una experiencia íntima que atrae a viajeros de todo el país que llegan buscando el maridaje ideal entre naturaleza y sonidos en vivo.

La acción comienza en el sur con la 39° edición de la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe, que se extenderá del 7 al 11 de enero. Este encuentro destaca por su carácter integrador, ofreciendo noches gratuitas con clásicos como Los Trovadores de Cuyo y jornadas con figuras de gran presente como Lázaro Caballero y el ritmo chileno de Zúmbale Primo. Casi en simultáneo, el 10 y 11 de enero, Lavalle celebrará su Festival Provincial del Melón y la Sandía en Costa de Araujo, donde Jorge Rojas será el gran atractivo tras un año de éxitos masivos, compartiendo escenario con Los Playeros y artistas regionales.

A mediados de mes, el Este mendocino tomará el protagonismo con el Encuentro de las Naciones en Junín. Del 16 al 19 de enero, el Parque Dueño del Sol se transformará en una aldea global con gastronomía de colectividades y una oferta musical ecléctica que va desde el rock de Estelares hasta el romanticismo eterno de Dyango. La apuesta fuerte de Junín cerrará el lunes 19 con una noche de alto voltaje popular a cargo de La Konga y el Chaqueño Palavecino.

El cierre de enero y el inicio de febrero proponen una superposición de eventos de alta convocatoria. En el Valle de Uco, el Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán recibirá a Abel Pintos en su única presentación estival en la provincia, precedido por Coti Sorokin en la noche de la Vendimia departamental.

Mientras tanto, en el Este, Rivadavia Canta al País presentará un cruce generacional y estilístico sin precedentes: el mismo fin de semana convivirán en su polideportivo el lirismo de Luciano Pereyra con el fenómeno urbano de La Joaqui y el cuarteto de Euge Quevedo.

Esta maratón de festivales no solo refuerza la identidad cultural mendocina a través de sus vendimias departamentales, sino que también funciona como un motor turístico vital, ofreciendo opciones que van desde accesos gratuitos hasta preventas digitales, asegurando que la música y la tradición lleguen a todos los rincones de la provincia.

Shows: una ruta sonora de Mar del Plata a Bariloche

Para quienes deciden emprender el viaje hacia otros destinos, la agenda de enero es sumamente atractiva. El 10 de enero, Mar del Plata se vestirá de gala con La Kermesse Redonda en la Plaza de la Música, un evento que convoca a fieles ricoteros de todo el país que pasan sus vacaciones en esta ciudad. En la misma ciudad balnearia, el 29 de enero, Luck Ra llevará todo el ritmo del cuarteto al Polideportivo Municipal, asegurando una noche de fiesta frente al mar. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tendrá su hito el 24 de enero con el Festival Nuevo Día en el Konex, cerrando el mes el día 31 con la energía arrolladora de The Hives en el Teatro Vorterix.

La Patagonia también se consolida como un polo musical este verano. Bariloche recibirá el 24 de enero a Conociendo Rusia, Juana Aguirre y La Valenti, una combinación de frescura pop e indie en un entorno inigualable. Para quienes busquen sonidos más vanguardistas, el 31 de enero el Cirse Club de Lago será la sede de un encuentro encabezado por Juana Molina, junto a Los Besos y Nunca Fui a un Parque de Diversiones, cerrando un mes donde la música llegará a cada rincón del mapa.

Beneficios de viajar con Andesmar

Para recorrer esta ruta de festivales con total comodidad, viajar con Andesmar se presenta como la opción más inteligente para el bolsillo y el descanso. La empresa ofrece unidades modernas con asientos cama y semicama que permiten llegar a destino totalmente renovados para el show. Entre sus beneficios principales se destacan las amplias opciones de financiación con cuotas sin interés y descuentos exclusivos para estudiantes y jubilados.

Además, viajar en bus elimina las preocupaciones por el estacionamiento o el cansancio de conducir largas distancias, contando con la seguridad de conductores profesionales y la ventaja de llevar equipaje sin los costos adicionales que imponen otros medios de transporte.

En cuanto a las promos bancarias que ofrece Andesmar, los viajeros pueden acceder a significativas promociones de cuotas sin interés y descuentos: