El bus es la clave: ahorrá en pasajes y financiá tu verano de experiencias en Mar del Plata, Bariloche o Chile

Planificar las vacaciones no siempre pasa por gastar más: muchas veces se trata de gastar mejor. Una estrategia elegida por los turistas es recortar el costo del traslado para usarlo en lo que se disfruta en las vacaciones: salidas, excursiones y gastronomía. El bus de larga distancia se consolida como la herramienta más eficiente para lograrlo.
Tres destinos clásicos, pero bien distintos, muestran cómo un viaje pensado puede transformar el verano: Mar del Plata, Chile y San Carlos de Bariloche.
Mar del Plata: experiencias de sabor y escena cultural
La Costa Atlántica de Argentina es más que solo sol y arena; es un polo cultural y gastronómico que requiere inversión. Si viajás a Mar del Plata, la prioridad debe ser vivir su vibrante escena. El turista inteligente destina su presupuesto a la gastronomía de mar, degustando mariscos frescos en el Puerto, y a la cultura, como el teatro y los shows de la calle Corrientes.
Es el momento de invertir en esas cenas especiales y en los espectáculos de primer nivel. Y si el plan incluye mar, también hay lugar para actividades imperdibles: clases de surf o stand up paddle en playas con más movimiento, para cambiar reposera por aventura.
Chile: cruce de Cordillera, tour de compras y escapadas
Cruzar la Cordillera en bus es la alternativa más astuta para quienes buscan una experiencia internacional que combine paisajes asombrosos con precios convenientes para renovar el guardarropa o la tecnología. En Chile, el foco está en el shopping inteligente, recorriendo outlets y malls de Santiago o Viña del Mar, y en la gastronomía vitivinícola, realizando tours por los famosos viñedos del Valle Central.
Beneficio de viaje con Andesmar: comodidad que conecta
Andesmar no solo garantiza un viaje confortable gracias a sus asientos reclinables y precios accesibles que liberan capital para las compras, sino que también ofrece la posibilidad de pagar los pasajes en cuotas para viajes nacionales.
Además, contar con Internet Satelital a bordo en sus servicios permite llegar con el plan más armado: revisar reservas, coordinar traslados, chequear horarios y tener a mano información útil antes de llegar a destino.
Bariloche: Montaña en verano, la aventura que lo requiere todo
Bariloche, en su versión veraniega, se transforma en un paraíso para el ecoturismo y el deporte al aire libre. Acá el presupuesto se va, sobre todo, en experiencias: rafting, kayak, excursiones guiadas y planes que combinan paisaje con deporte.
Y después el merecido descanso llega con la degustación de las mejores cervezas artesanales y los exquisitos chocolates de autor de la región.
La fórmula del ahorro inteligente
La idea de vacaciones de verano es simple: elegir un traslado que no se coma el presupuesto. Viajar en bus con Andesmar permite redistribuir gastos y llegar con ahorro para lo importante: disfrutar el destino desde el primer día.
La combinación de precios accesibles, pagos en cuotas, internet satelital y un límite de equipaje amplio consolida al bus como la mejor opción para transformar el ahorro en la mejor decisión.
¿Cómo empezar a planificar?
Primero, es importante elegir qué tipo de financiación se adapta a tu bolsillo. Andesmar ofrece a cada pasajero una amplia cartera de promociones:
Tarjeta Naranja: 6 cuotas sin interés + 10% off.
Galicia: hasta 9 cuotas sin interés.
Nación y MODO: 3 cuotas sin interés + 10% off.
Macro: 3 cuotas sin interés.
Provincia: 4 cuotas sin interés.
Tarjeta Patagonia 365 (Banco Chubut): 3 y 6 cuotas sin interés.
Cabal: 3 cuotas sin interés.
Para conocer las rutas, servicios de larga distancia y promociones de pasajes a Mar del Plata, Chile o Bariloche, visitá la web de Andesmar y enterate de todo.