18 de diciembre de 2025 - 13:41

El bus es la clave: ahorrá en pasajes y financiá tu verano de experiencias en Mar del Plata, Bariloche o Chile

Si elegís viajar con Andesmar podés ahorrar significativamente en el viaje en bus para dedicar ese presupuesto a vivir experiencias inolvidables.

La Costa Atlántica de Argentina es más que solo sol y arena.

Foto:

Por Matías Carretero

Planificar las vacaciones no siempre pasa por gastar más: muchas veces se trata de gastar mejor. Una estrategia elegida por los turistas es recortar el costo del traslado para usarlo en lo que se disfruta en las vacaciones: salidas, excursiones y gastronomía. El bus de larga distancia se consolida como la herramienta más eficiente para lograrlo.

Tres destinos clásicos, pero bien distintos, muestran cómo un viaje pensado puede transformar el verano: Mar del Plata, Chile y San Carlos de Bariloche.

Mar del Plata: experiencias de sabor y escena cultural

pexels-martin-que-243128669-29280266 (1)
El bus de larga distancia se consolida como la herramienta más eficiente para lograrlo.

La Costa Atlántica de Argentina es más que solo sol y arena; es un polo cultural y gastronómico que requiere inversión. Si viajás a Mar del Plata, la prioridad debe ser vivir su vibrante escena. El turista inteligente destina su presupuesto a la gastronomía de mar, degustando mariscos frescos en el Puerto, y a la cultura, como el teatro y los shows de la calle Corrientes.

Es el momento de invertir en esas cenas especiales y en los espectáculos de primer nivel. Y si el plan incluye mar, también hay lugar para actividades imperdibles: clases de surf o stand up paddle en playas con más movimiento, para cambiar reposera por aventura.

Chile: cruce de Cordillera, tour de compras y escapadas

pexels-alberto-salum-1784034021-28680487
En Chile, el foco está en el shopping inteligente, recorriendo outlets y malls de Santiago o Viña del Mar.

Cruzar la Cordillera en bus es la alternativa más astuta para quienes buscan una experiencia internacional que combine paisajes asombrosos con precios convenientes para renovar el guardarropa o la tecnología. En Chile, el foco está en el shopping inteligente, recorriendo outlets y malls de Santiago o Viña del Mar, y en la gastronomía vitivinícola, realizando tours por los famosos viñedos del Valle Central.

Beneficio de viaje con Andesmar: comodidad que conecta

Andesmar no solo garantiza un viaje confortable gracias a sus asientos reclinables y precios accesibles que liberan capital para las compras, sino que también ofrece la posibilidad de pagar los pasajes en cuotas para viajes nacionales.

Además, contar con Internet Satelital a bordo en sus servicios permite llegar con el plan más armado: revisar reservas, coordinar traslados, chequear horarios y tener a mano información útil antes de llegar a destino.

Bariloche: Montaña en verano, la aventura que lo requiere todo

pexels-mati-28256485

Bariloche, en su versión veraniega, se transforma en un paraíso para el ecoturismo y el deporte al aire libre. Acá el presupuesto se va, sobre todo, en experiencias: rafting, kayak, excursiones guiadas y planes que combinan paisaje con deporte.

Y después el merecido descanso llega con la degustación de las mejores cervezas artesanales y los exquisitos chocolates de autor de la región.

La fórmula del ahorro inteligente

La idea de vacaciones de verano es simple: elegir un traslado que no se coma el presupuesto. Viajar en bus con Andesmar permite redistribuir gastos y llegar con ahorro para lo importante: disfrutar el destino desde el primer día.

La combinación de precios accesibles, pagos en cuotas, internet satelital y un límite de equipaje amplio consolida al bus como la mejor opción para transformar el ahorro en la mejor decisión.

¿Cómo empezar a planificar?

Primero, es importante elegir qué tipo de financiación se adapta a tu bolsillo. Andesmar ofrece a cada pasajero una amplia cartera de promociones:

  • Tarjeta Naranja: 6 cuotas sin interés + 10% off.
  • Galicia: hasta 9 cuotas sin interés.
  • Nación y MODO: 3 cuotas sin interés + 10% off.
  • Macro: 3 cuotas sin interés.
  • Provincia: 4 cuotas sin interés.
  • Tarjeta Patagonia 365 (Banco Chubut): 3 y 6 cuotas sin interés.
  • Cabal: 3 cuotas sin interés.

Para conocer las rutas, servicios de larga distancia y promociones de pasajes a Mar del Plata, Chile o Bariloche, visitá la web de Andesmar y enterate de todo.

