No los dejes pasar: 7 lugares secretos para visitar en Chile durante este verano

Chile esconde rincones naturales poco explorados que se presentan como una alternativa ideal para quienes buscan viajar durante el verano 2026, lejos de las multitudes y en contacto directo con paisajes auténticos. A lo largo del país, desde el norte cordillerano hasta la Patagonia , existen playas, cascadas y lagunas que conservan su tranquilidad y belleza original .

Estos lugares se caracterizan por su acceso limitado , su bajo nivel de intervención y un atractivo que los convierte en destinos perfectos para descansar, explorar y renovar energías .

- Laguna Grande : ubicada en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama . Se encuentra en plena cordillera y forma parte de la Reserva Natural Huascoaltinos. Destaca por su entorno de alta montaña, vegetación de altura y valor histórico asociado a los vestigios del Camino del Inca.

- Playa Cau Cau : situada en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso. Es una playa resguardada por cerros y bosques de eucaliptos, con arenas claras y oleaje suave. Su entorno mantiene un perfil tranquilo, con caletas cercanas, pequeños restaurantes y ferias artesanales.

- Salto del Itata : localizado en la comuna de Yungay, región de Ñuble. Se trata de una cascada de aproximadamente 75 metros de altura, rodeada de vegetación frondosa. El lugar cuenta con infraestructura básica y acceso gratuito, ideal para actividades recreativas y contemplación del paisaje.

- Playa Tranaquepe: emplazada en la región del Biobío. Es una de las playas más aisladas de la zona, conocida por sus aguas cristalinas y arena blanca. Su bajo nivel de visitas permite conservar un entorno casi virgen, propicio para caminatas y contacto directo con la naturaleza costera.

- Garganta del Brujo: ubicada en la comuna de Cunco, región de La Araucanía. Sobresale por sus formaciones de basalto hexagonal y una cascada de más de 20 metros. El sitio está rodeado de relatos locales y se caracteriza por su escasa afluencia de visitantes y su atmósfera silenciosa.

image Garganta del Brujo, Chile.

- Puente Piedra: situado cerca de Villa Mañihuales, en la región de Aysén, a lo largo de la Carretera Austral. Presenta aguas de color esmeralda que atraviesan formaciones rocosas, rodeadas de bosque nativo. Es un entorno propicio para el avistamiento de fauna y la exploración de paisajes patagónicos.