No los dejes pasar: 7 lugares secretos para visitar en Chile durante este verano

Estos destinos son ideales para quienes quieran cambiar de aire y visitar paisajes inéditos durante el verano.

Las playas de Chile atraen a miles de mendocinos que buscan descansar y aprovechar el tipo de cambio / Gentileza
Las playas de Chile atraen a miles de mendocinos que buscan descansar y aprovechar el tipo de cambio / Gentileza

Chile esconde rincones naturales poco explorados que se presentan como una alternativa ideal para quienes buscan viajar durante el verano 2026, lejos de las multitudes y en contacto directo con paisajes auténticos. A lo largo del país, desde el norte cordillerano hasta la Patagonia, existen playas, cascadas y lagunas que conservan su tranquilidad y belleza original.

Estos lugares se caracterizan por su acceso limitado, su bajo nivel de intervención y un atractivo que los convierte en destinos perfectos para descansar, explorar y renovar energías.

7 destinos para conocer en el verano

- Laguna Grande: ubicada en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama. Se encuentra en plena cordillera y forma parte de la Reserva Natural Huascoaltinos. Destaca por su entorno de alta montaña, vegetación de altura y valor histórico asociado a los vestigios del Camino del Inca.

image
Laguna Grande, Atacama.

Laguna Grande, Atacama.

- Playa Cau Cau: situada en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso. Es una playa resguardada por cerros y bosques de eucaliptos, con arenas claras y oleaje suave. Su entorno mantiene un perfil tranquilo, con caletas cercanas, pequeños restaurantes y ferias artesanales.

- Salto del Itata: localizado en la comuna de Yungay, región de Ñuble. Se trata de una cascada de aproximadamente 75 metros de altura, rodeada de vegetación frondosa. El lugar cuenta con infraestructura básica y acceso gratuito, ideal para actividades recreativas y contemplación del paisaje.

- Playa Tranaquepe: emplazada en la región del Biobío. Es una de las playas más aisladas de la zona, conocida por sus aguas cristalinas y arena blanca. Su bajo nivel de visitas permite conservar un entorno casi virgen, propicio para caminatas y contacto directo con la naturaleza costera.

- Garganta del Brujo: ubicada en la comuna de Cunco, región de La Araucanía. Sobresale por sus formaciones de basalto hexagonal y una cascada de más de 20 metros. El sitio está rodeado de relatos locales y se caracteriza por su escasa afluencia de visitantes y su atmósfera silenciosa.

image
Garganta del Brujo, Chile.

Garganta del Brujo, Chile.

- Puente Piedra: situado cerca de Villa Mañihuales, en la región de Aysén, a lo largo de la Carretera Austral. Presenta aguas de color esmeralda que atraviesan formaciones rocosas, rodeadas de bosque nativo. Es un entorno propicio para el avistamiento de fauna y la exploración de paisajes patagónicos.

