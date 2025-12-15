Cornejo reveló sus expectativas sobre el nuevo presidente de Chile: "Mendoza podría sacar mucho provecho"

El gobernador Alfredo Cornejo analizó el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile y valoró la estabilidad política y económica del país trasandino. Señaló que Mendoza buscará profundizar la integración logística y comercial , especialmente a través de los pasos fronterizos y los puertos del Pacífico.

"Es peligroso que la Justicia no actúe bien": Cornejo opinó sobre el Jury iniciado contra el juez Sarmiento

Los Andes en Santiago de Chile: fotos con los Carabineros y un pedido en las calles para Kast

“Chile tiene una gran alternancia y creo que es un ejemplo a seguir por nuestro país, porque cambian los gobiernos pero su matriz económica no cambia sustantivamente ”, sostuvo Cornejo, en una conferencia de prensa este lunes.

En ese sentido, remarcó que el país trasandino mantiene una línea de crecimiento sostenida desde hace décadas, más allá del signo político de sus administraciones.

El mandatario comparó la evolución económica de ambos países y fue contundente: “ Hace 30 años el producto bruto per cápita de Chile era inferior al de la Argentina y ahora es superior . Eso muestra cuánto hemos caído nosotros y cuánto han crecido ellos”.

Según explicó, esa continuidad es un factor clave de estabilidad, aun cuando existan problemas coyunturales.

En relación con el escenario político chileno, Cornejo señaló que el gobierno de Gabriel Boric “no cambió sustantivamente la forma de funcionar de la economía, aunque sí se le deterioró mucho la seguridad”. Y anticipó que con la llegada de un presidente de derecha “las expectativas son altas”, aunque aclaró que habrá que ver “cómo arranca esa gestión”.

El presidente electo en Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa y próxima primera dama, Pía Adriasola El presidente electo en Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa y próxima primera dama, Pía Adriasola. X / @meganoticiascl

En ese marco, el gobernador confirmó que mantiene contacto directo con el equipo del presidente electo y que ya comenzaron a delinear una agenda común. “Hemos puntualizado los temas que son más relevantes para nosotros, como la logística".

"Si Mendoza pudiera estar mucho mejor conectada con los puertos chilenos, podríamos desarrollar un rol más fuerte como proveedor logístico”, afirmó.

Cornejo subrayó la importancia estratégica de los pasos fronterizos, tanto los actuales como los proyectados. “Para nosotros son muy relevantes los pasos que están activos, como Libertadores y Pehuenche, y también los potenciales, como Las Leñas, Piuquenes y tantos otros”, enumeró.

Finalmente, destacó el vínculo político que mantiene con referentes del nuevo gobierno chileno. “Hace muy poco almorcé con el senador (Felipe) Kast, que es sobrino del presidente electo, y tenemos una relación de hace varios años. A través de él y de otros contactos estamos en diálogo con su equipo”, señaló.

“Mendoza podría sacar mucho provecho de esta relación con Chile. Es una agenda interesante y vamos a trabajar en ese sentido”, concluyó el gobernador.