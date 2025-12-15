Cornejo afirmó que Mendoza tiene "mejores indicadores" de seguridad que Santiago de Chile

Juicio a Walter Bento: la sentencia tiene fecha y el exjuez se defiende por última vez

Extinción o supervivencia: la realidad del PRO en Mendoza y la apuesta política para su futuro

El mandatario reconoció que el aspecto de seguridad se trata de un “flanco débil”, aunque aclaró que es un fenómeno que atraviesa a grandes ciudades del país y del mundo.

“ Tenemos indicadores mejores que Santiago de Chile”, aseguró Cornejo, pero advirtió sobre la necesidad de contextualizar los datos, ya que Mendoza carga la totalidad de los delitos en sistemas online verificables, a diferencia de muchas provincias.

“La vara es incompleta, pero aun así tenemos un problema de inseguridad y no lo negamos” , afirmó.

En ese marco, el gobernador destacó los avances en delitos violentos, señalando que “los datos son categóricos” : se pasó de más de 130 homicidios en 2014 a un promedio estabilizado en torno a los 60 casos anuales.

Además, precisó que en el último año solo uno o dos hechos estuvieron vinculados a robos, mientras que el resto correspondió a conflictos entre personas que se conocían.

No obstante, reconoció que persisten problemas vinculados a los delitos asociados a la economía informal y sostuvo que “es clave acompañar el proceso de blanqueo de la economía”, ya que el mercado negro alimenta los delitos que más temor generan en la ciudadanía.

Hebe Casado celebró el triunfo de Kast en Chile

El derechista José Antonio Kast fue electo como nuevo presidente de Chile, al superar a la comunista Jeanette Jara en el balotaje de este domingo.

Si bien el gobernador no se expresó públicamente hasta el momento sobre el resultado electoral, se entiende que habrá más afinidad con este nuevo proceso, que el actual gobierno de Gabriel Boric.

Así lo demostró la vicegobernadora Hebe Casado, quién celebró el triunfo del líder del Partido Republicano. A través de su cuenta de X, Casado reposteó una publicación del diario La Nación y aseguró que "Chile retoma la coherencia!" para felicitar a Kast.