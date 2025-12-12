Un intendente le respondió a Cornejo y se desligó del envío de trafics municipales a marchas antimineras

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró el miércoles pasado que dos intendentes opositores “financian” marchas antimineras , a través del envío de trafics municipales y uno de ellos le respondió.

En una conferencia de prensa, cuando hablaba de la aprobación definitiva de PSJ Cobre Mendocino en el Senado -que contó con el respaldo de una parte importante de la oposición-, Cornejo aprovechó el momento para lanzarle dardos a Fernando Ubieta (La Paz) y Ricardo Mansur (Rivadavia).

“ Hay algunos intendentes que inexplicablemente financian las marchas con recursos estatales” , sostuvo y aseguró que en la protesta del martes pasado en el Centro “ se vieron trafics con los logos de los municipios de Rivadavia y de La Paz”.

El intendente Fernando Ubieta (PJ) le respondió a Los Andes tajantemente que “no envió” ninguna trafic municipal en particular a la marcha y sí bien aclaró que no tiene una “opinión fundada” sobre el proyecto PSJ, también planteó que la ciudadanía expresa su “licencia social” de estos proyectos en la elección de sus representantes legislativos.

“ Yo no mandé ninguna trafic. La gente solicitó movilidad para trasladarse a Mendoza y el funcionario de movilidad la otorgó como hacemos a diario. Pero no fue algo premeditado. No financié absolutamente nada y el gobernador lo sabe ”, aseguró el intendente.

La Municipalidad de La Paz dispone del servicio de tres trafic diarias a la Ciudad de Mendoza y una de estas habría trasladado a manifestantes antimineros, según las palabras de Cornejo.

Fernando Ubieta El intendente de La Paz, Fernando Ubieta. Prensa La Paz

De la misma forma, Ubieta sostuvo: “Yo no estoy de acuerdo ni en contra de la minería, es un tema que se discutió en la Legislatura y no tengo los informes para tener una opinión fundada, lo que sí me llama la atención es que el gobernador en ningún momento ocultó su decisión de avanzar en minería”.

En ese sentido, Ubieta recordó que Cornejo encabezó la Asamblea Legislativa “con una piedra” de cobre en la mano y el triunfo electoral de Cambia Mendoza en octubre se plasmó hasta en Uspallata, donde está emplazado el proyecto de explotación de cobre.

“En 2023, 7 de cada 10 mendocinos votaron a Milei, que pregona la minería. ¿Entonces cuál es la licencia social de la que se habla? Más licencia social que poner legisladores afines que voten los proyectos que se envían, no conozco”, apuntó al referirse a esa discusión en particular.

“Después están las chicanas políticas, yo estoy muy lejos de eso la verdad. No estaba al tanto de esa trafic y no lo autoricé. Fue un error y no fue mío, aunque me hago responsable de ser necesario. Esa es la verdad”, completó el intendente de La Paz.

Ubieta es parte del denominado "grupo de los intendentes" que conduce el PJ Mendoza, con el diputado nacional Emir Félix a la cabeza.

En la sesión del martes pasado los cinco senadores que responden a ellos (Adriana Cano, Mercedes Derrache, Mauricio Sat, Pedro Serra y Alejandra Barro) votaron a favor de PSJ, a diferencia del rechazo inicial que había tenido todo el bloque en Diputados y de la posición que sostuvo el kirchnerismo en ámbas cámaras.

Este diario intentó comunicarse también con el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur (Sembrar), pero no obtuvo respuestas aún.