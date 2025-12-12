Leonel Chiarella reemplaza a Martín Lousteau al frente de la UCR y se convierte en el dirigente más joven

12 de diciembre de 2025 - 18:16

El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido hoy presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas e fuentes partidarias. 

El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau, y afirmó que buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo” del centenario partido.

Chiarella, de 36 años, sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR. La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, añadió.

“Gobernamos y lo hacemos con mucho coraje porque llevamos adelante una lucha contra el narcotráfico”, insistió el dirigente santafesino.

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativoas de la UCR y anticipó que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

Leonel Chiarella, fue elegido hoy presidente del Comité Nacional de la UCR y reemplaza a Martín Lousteau en el puesto.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

También sostuvo que “hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica sino con el sentido común: no es idelógico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

La elección de Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores, dado que ni el experimentado Federico Storani ni ningún dirigente de Radicalismo Auténtico integrará el nuevo Comité Nacional.

Desde ese último sector acusan a la nueva conducción de buscar integrarse al armado de Provincias Unidas, que “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”, según señalaron ante la Agencia Noticias Argentinas.

De ese modo, referentes como Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres apuntan a consolidar el Radicalismo Auténtico y se mantienen fuera del Comité Nacional.

