Martín Menem repartió los lugares para las comisiones de Diputados y crece la tensión con Provincias Unidas

El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , adoptó el sistema de distribución proporcional D’Hont para decidir cuántos lugares les correspondía a cada espacio político en las cinco comisiones que trabajarán durante el verano: Presupuesto , Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales.

El número reservado para cada una de las fuerzas políticas fue comunicado a lo largo de esta semana a los jefes de bloque por el presidente de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, con un nivel de aceptación dispar por parte de la oposición.

Si bien el sistema D’Hont es considerado uno de los criterios más objetivos, al ser pocas las sillas que están en juego es inevitable que algún espacio político se sienta desfavorecido en el loteo final, porque una mínima disparidad de tamaño entre dos fuerzas legislativas puede determinar la diferencia entre tener un representante más o un representante menos en una comisión.

Según informó NA, Provincias Unidas quedó profundamente insatisfecha porque le otorgaron tres lugares en la crucial comisión de Presupuesto , uno menos que lo que le asignaron al interbloque del PRO, la UCR y el MID.

Si bien ambos interbloques arrancan con 22 integrantes, a Menem no se le escapó el detalle que el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti no pudo asistir a la sesión preparatoria para jurar como nuevo diputado de Provincias Unidas.

“Teníamos ese dilema porque nos quedaban siete lugares para repartir entre Provincias Unidas y el PRO-UCR. Y había que definir de alguna manera. Lo de Schiaretti fue lo que encontramos como para zanjar la cuestión”, explicaron fuentes de la Presidencia de la Cámara baja.

A nadie se le escapa el hecho de que el interbloque del PRO, la UCR y el MID (alianza parlamentaria que todavía no comunicó su nombre formal) tiene un perfil mucho más amigable y funcional al oficialismo que el de Provincias Unidas, que a priori se ubica en cuadrante de la oposición moderada.

“Rechazamos la composición que nos proponen desde Presidencia. Teniendo 21 o 22 integrantes, la cuenta da siempre 4 (representantes para la comisión de Presupuesto”, recriminó una importante diputada de Provincias Unidas en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El oficialismo insiste en que este mismo viernes por la noche todos los bloques deben notificar los nombres de los representantes para cada una de las cinco comisiones, pero admiten que producto de las desavenencias cuantitativas, habrá un “período de gracia” que se extenderá durante todo el fin de semana hasta el lunes mismo en que están previstas las reuniones constitutivas de Presupuesto y Legislación Penal.

El oficialismo afianza su crecimiento

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza (LLA) ratificó la condición de nueva primera minoría que le arrebató a Unión por la Patria, que fue el espacio más numeroso en los primeros dos años de Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo debuta en esta nueva etapa con 95 miembros, dejando atrás al peronismo que redujo su tropa a 93 integrantes producto de la salida de los diputados catamarqueños que reportan al gobernador Raúl Jalil. De esta manera, La Libertad Avanza se queda con la porción más grande de la torta de las comisiones.

Según transmitieron altas fuentes de la Presidencia de la Cámara baja a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, al oficialismo le tocarán 20 sillas de las 49 disponibles en la comisión de Presupuesto, mientras que a UP se le reservaron 18 lugares.

Entre los dos bloques más grandes acapararán 38 de los 49 lugares en las comisiones, lo que perfila un formato marcadamente bipartidista para el debate de la decisiva Ley de Presupuesto 2026.

Para las fuerzas que flotan en el medio quedan apenas 11 lugares disponibles, y es allí donde aparecen las discrepancias y las acusaciones de discrecionalidad contra Menem, especialmente de Provincias Unidas, pero también de la izquierda, que pujó sin éxito para colocar a Myriam Bregman en la comisión de Legislación Penal y a Nicolás del Caño en la de Presupuesto.

Según supo esta agencia, al Frente de Izquierda se le asignó una silla en la comisión de Legislación del Trabajo (que será ocupada por Néstor Pitrola) y otra en la comisión de Recursos Naturales (Romina del Plá).

En la Comisión de Legislación Penal, de 35 integrantes, LLA detentará 15 lugares, en tanto que Unión por la Patria tendrá una docena.

Provincias Unidas se hará de tres sillas, igual cifra que el interbloque del PRO y la UCR; mientras que quedarán dos lugares disponibles para fuerzas legislativas más chicas.

“Tiene que funcionar como un reloj”, justificaron las fuentes parlamentarias consultadas del oficialismo para explicar los motivos de la exclusión de la izquierda de la comisión en las que se pretende avalar en tiempo récord los proyectos de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.