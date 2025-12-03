Con aval mayoritario Martín Menem continúa al mando como presidente de la Cámara de Diputados

Martín Menem fue ratificado como titular de Diputados con un amplio respaldo político, en una sesión marcada por abstenciones y una fuerte disputa por cargos.

La Cámara de Diputados confirmó nuevamente a Martín Menem como presidente con una mayoría sólida y el apoyo de bloques aliados. La sesión también dejó expuesta una controversia por la vicepresidencia tercera, reclamada por dos interbloques con igual cantidad de bancas y cuyo nombramiento quedó postergado.

La Cámara de Diputados renovó sus autoridades en una sesión extensa que comenzó cerca de las 15, luego de que juraran los 127 legisladores presentes. En ese marco, Martín Menem, representante de La Libertad Avanza por La Rioja, logró su reelección como presidente del cuerpo legislativo con un respaldo mayoritario otorgado por su espacio político y un amplio acompañamiento de bloques aliados. Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, Unión por la Patria y la izquierda optaron por abstenerse en la votación.

Junto al riojano, se definieron también los principales cargos de la conducción parlamentaria. La diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, continuará como vicepresidenta primera, mientras que el libertario Luis Petri fue elegido para ocupar la vicepresidencia segunda.

La vicepresidencia tercera generó el principal foco de conflicto de la jornada. Ese puesto es reclamado tanto por el interbloque Unidos como por el armado conformado por el PRO, la UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, ambos con 22 integrantes. Pese a los planteos de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, finalmente se decidió postergar la resolución, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques acompañantes.

La reelección de Menem recibió el aval explícito de La Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Durante el debate, Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario, defendió la continuidad de Menem al considerarlo “la persona adecuada para llevar adelante las reformas” promovidas por el Gobierno.