Con una jura particular de Luis Petri, asumieron los cinco diputados nacionales por Mendoza

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación tomó juramento a los 129 legisladores que integrarán el cuerpo a partir del 10 de diciembre. Entre ellos estuvieron los cinco representantes de Mendoza , uno de los cuales decidió jurar de una manera particular: Luis Petri .

Luis Petri presentó en Mendoza dos helicópteros y "chicaneó" a los K por las críticas a su sucesor

Aviones de caza F-16 en Argentina: cuándo llegan y cómo será la presentación con Milei y Petri

Pasado el mediodía, y con la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, los diputados nacionales mendocinos fueron llamados en distintos turnos para prestar juramento ante las autoridades de la Cámara Baja.

Los legisladores que representarán a Mendoza durante el período 2025-2029 serán Luis Petri, Pamela Verasay (UCR), Álvaro Martínez y Julieta Mestral Asensio por la alianza La Libertad Avanza ; mientras que Emir Félix lo hará por Fuerza Justicialista Mendoza .

La primera en prestar juramento fue Verasay , quien renovó su banca por cuatro años más. La dirigente de la UCR respetó el protocolo y, con un “ sí, juro ”, completó el acto ceremonial antes de regresar a su asiento. La legisladora formará parte del bloque radical, aunque alineada al Ejecutivo nacional.

Luego, la Cámara llamó en simultáneo a Petri, Martínez y Félix . El primero en jurar fue el presidente del Partido Justicialista de Mendoza, quien también optó por la fórmula tradicional. Lo mismo hizo el exdirigente del PRO y recientemente afiliado a LLA.

La diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, en su jura en la Cámara.

Tras ellos, fue el turno del actual ministro de Defensa. Petri, recibido con una ovación por parte de la bancada libertaria, decidió jurar por la Constitución Nacional y la Virgen del Carmen de Cuyo. El funcionario compartirá banca con Facundo Correa Llano.

“Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes. Sí, juro”, expresó Petri.

Jura Félix - Petri - Martínez Los legisladores nacionales Emir Félix (PJ), Luis Petri y Álvaro Martínez (LLA) en su jura como diputados. Captura de YouTube.

Durante su visita reciente a Mendoza, tras la presentación de dos helicópteros Bell 407 GXi para la IV Brigada Aérea, el ministro confirmó que permanecerá en su cargo hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá su banca. Hasta entonces, prevé encabezar una agenda vinculada al reequipamiento militar.

“Tengo previsto, entre otras cosas, recibir los Strikers el día 3, que son muy importantes. El día 5 vamos a estar en Río Cuarto, en el área de mantenimiento, con los F-16. Luego viene el acto formal con el presidente de la Nación y después tengo un viaje a la Antártida”, detalló.

El último turno fue para Julieta Mestral Asensio. La legisladora de 36 años fue una de las sorpresas de las elecciones del 26 de octubre, y obtuvo su banca tras la contundente victoria de LLA en Mendoza, donde alcanzó el 53% de los votos y ubicó a la candidata en el cuarto lugar de la lista.

Jura de Julieta Metral Asensio La legisladora nacional de LLA, Julieta Mestral Asensio, en la jura como diputada. Captura de YouTube.

Tras jurar, Mestral Asensio se dio vuelta, miró hacia el balcón donde estaban el presidente Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y levantó el puño en su dirección.

Los cinco nuevos diputados se sumarán a Facundo Correa Llano (LLA), Mercedes Llano (Partido Demócrata), Lisandro Nieri (UCR), Lourdes Arrieta (Coherencia) y Martín Aveiro (PJ). En total, Mendoza cuenta con 10 representantes en la Cámara Baja.