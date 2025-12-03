Mendoza refuerza vínculos clave en Londres para impulsar el cobre y la transición energética

La misión oficial de Mendoza en la feria minera Resourcing Tomorrow en Londres , liderada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , ha llevado a cabo una agenda estratégica centrada en fortalecer la integración de la provincia con los mercados internacionales de capitales.

El chico agredido cobardemente de un piedrazo por otros estudiantes se recupera y volvió a jugar al fútbol

La delegación, que también incluyó al director de Minería , Jerónimo Shantal, y al gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, tiene como objetivo promover el vasto potencial de la provincia en minerales críticos.

La Ministra Latorre enfatizó que Mendoza está trabajando por el desarrollo integral de la actividad minera. "Mendoza no solo hace vino y cuida su agua", afirmó Latorre, sino que también posee el talento y la capacidad para impulsar una minería moderna que diversifique su matriz productiva y genere más empleo.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la reunión con la London Metal Exchange (LME) . La LME es crucial, ya que determina los precios de referencia para los principales metales a nivel mundial y es un actor influyente en la transición energética global. La delegación trabajó con Christian Mildner, Head of Corporate Sales, para aumentar la visibilidad de Mendoza en los mercados internacionales y avanzar en la estrategia provincial conocida como "Puente Andino". Esta estrategia busca conectar los proyectos mineros y energéticos mendocinos con los flujos de inversión global.

Sebastián Piña, de Impulsa Mendoza, destacó que el intercambio con la LME permitió analizar cómo la provincia puede insertarse en los estándares de logística y producción de cobre a nivel regional. Además, se discutió el papel de la educación como un pilar fundamental para mejorar la eficiencia en la administración de proyectos de cobre en la Región Andina.

La jornada también incluyó un encuentro con Citigroup, representado por William Husband, Global Head of Metals & Mining de Citi. Citi, uno de los bancos más grandes y globalizados del mundo, reconoció la creciente relevancia de Argentina y el potencial de la región andina como proveedora de minerales esenciales para la transición energética global. La discusión se enfocó en analizar instrumentos financieros para proyectos de cobre y otros minerales críticos, las tendencias de inversión verde y las maneras de vincular a Mendoza con fondos de capital internacionales clave.

Finalmente, la misión concluyó con reuniones con Ifigenia Gioka y Vicky Liu de BHP, una de las principales operadoras enfocadas en minerales indispensables para la descarbonización. El diálogo se centró en oportunidades para enlazar el desarrollo minero mendocino con las cadenas de valor globales, discutiendo estándares de inversión, trazabilidad y modelos de asociación público-privada.

Jimena Latorre - Resourcing Tomorrow

Estrategia y confianza

Desde el inicio de la misión en Londres, que comenzó con reuniones institucionales con el Ministerio de Energía y Minas de Ontario, la delegación ha estado presentando el potencial geológico y los avances del nuevo marco institucional provincial para la minería sostenible. La ministra Latorre expuso en la conferencia central de Resourcing Tomorrow, donde posicionó a Mendoza como un proveedor estratégico de minerales críticos.

Entre los logros destacados se encuentran la modernización del Código de Procedimiento Minero, la delimitación del Malargüe Distrito Minero Occidental y el progreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Todas estas reuniones recientes han fortalecido la estrategia de Mendoza para consolidarse como un centro regional de minerales críticos, con énfasis en estándares técnicos de clase mundial, financiamiento y logística. La presencia de la provincia en Londres reafirma su decisión de proyectarse como una jurisdicción confiable, moderna y preparada para integrar capital, conocimiento y tecnología en el acompañamiento de la transición energética global.