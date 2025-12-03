Hace poco menos de dos meses, M.L. estaba en el lugar incorrecto, en el momento menos oportuno. Mientras almorzaba un pancho en el Parque Cívico de Mendoza pasado el mediodía del 8 de octubre, un grupo de adolescentes -que se había convocado vía redes sociales en el lugar para pelearse entre sí- le arrojó un piedrazo. Estaban a pocos metros, por lo que el proyectil impactó en su cabeza y debió ser internado de urgencia .

Una patota de 10 adolescentes golpeó y robó a dos jóvenes en plena peatonal porque no le compraron panchos

Comía un pancho y recibió un piedrazo en su cabeza de la nada: mejora el chico de 15 años agredido

Tras 48 horas internado en terapia intensiva del Hospital Español, el chico de 15 años fue trasladado a una sala común. Y tras permanecer algunos días en observación, regresó a su casa . No obstante, en su familia había algo de temor y preocupación. Porque M. juega futsal y hace dos años sufrió un traumatismo de cráneo como consecuencia de otro golpe . Esta situación previa sumó una preocupación extra entre sus familiares y los médicos que lo asistieron este año.

Incluso, debió alejarse por un tiempo de las canchas. Afortunadamente su evolución ha sido tan favorable -y sin secuelas-, que el adolescente ya regresó a practicar su gran pasión .

El chico agredido cobardemente de un piedrazo por otros estudiantes se recupera y volvió a jugar al fútbol:

Mejora el chico que recibió un piedrazo en la cabeza en una pelea de la que no participaba: comía un pancho

Además, desde la DGE han estado trabajando en estos dos meses para evitar que este tipo de episodios -con los estudiantes de estas escuelas u otros- se repitan . Sobre todo si se tiene en cuenta que el próximo viernes, 5 de diciembre, terminan las clases en la mayoría de los secundarios de la provincia.

El miércoles 8 de octubre pasado, cerca de 20 estudiantes de los colegios Martín Zapata, Pérez Esquivel y algunos egresados del Pablo Nogués se enfrentaron en una violenta y salvaje pelea en el Parque Cívico . En estas circunstancias fue que M.L., alumno del Zapata y quien nada tenía que ver con esta riña -que se había organizado por redes sociales- fue cobarde y salvajemente agredido de un piedrazo en la cabeza.

A raíz de este brutal episodio, desde el Gobierno de Mendoza y desde la UNCuyo (ya que el Martín Zapata depende de esta casa de estudios) iniciaron un esquema de trabajo en conjunto para contener a los alumnos de ambos colegios durante las jornadas posteriores. De hecho, lograron desactivar una nueva escaramuza que habían acordado para los días venideros y como continuidad de la primera.

Comía un pancho y recibió un piedrazo en su cabeza de la nada: mejora el chico de 15 años agredido El chico agredido cobardemente de un piedrazo por otros estudiantes se recupera y volvió a jugar al fútbol: Captura video

Desde entonces, el trabajo se mantuvo aulas adentro y es algo que se ha mantenido hasta las últimas semanas. Según destacaron desde la DGE, internamente en la Pérez Esquivel se llevaron adelante distintas actividades participativas con los estudiantes involucrados en esta riña y sus familias. Lo destacable es que todos estuvieron muy comprometidos.

Además, se trabajó internamente con distintas actividades de reflexión, con presencia de especialista de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE).

El violento ataque "de arriba"

El miércoles 8 de octubre, M.L. (15) almorzaba un pancho en Parque Cívico. Faltaban algunos minutos para las 14 y el adolescente había salido del colegio Martín Zapata minutos antes. Repentinamente, una batalla campal se desató en el sitio, de la que participaron más de 20 adolescentes de ese establecimiento, del colegio Adolfo Pérez Esquivel e, incluso, con egresados del Pablo Nogués. Como parte de esa trifulca, M.L. recibió un piedrazo en la cabeza, proyectil que le arrojaron violenta e intencionadamente desde muy poca distancia.

Embed Un chico de 15 años estaba comiendo un pancho en el Parque Cívico de #Mendoza y quedó en el medio de una pelea entre estudiantes (de la que no participaba).

Otros pibes se le acercaron, y uno de ellos le tiró un piedrazo en la cabeza.

Ya está fuera de peligro. pic.twitter.com/OVsucupb1U — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) October 10, 2025

Según contó los días posteriores su familia, este alumno de tercer año del Zapata se mantenía ajeno a la violenta riña. Hasta que otro adolescente lo atacó. La piedra impactó de lleno en el occipital izquierdo (sector del cráneo), lo que le produjo un traumatismo encefalocraneano (TEC), con herida cortante. Dada la gravedad del golpe, el adolescente -oriundo de Guaymallén-, fue trasladado de urgencia y derivado a terapia intensiva del Hospital Español.