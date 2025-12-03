3 de diciembre de 2025 - 16:41

Visitas guiadas al Teatro Colón: buscan declarar desierta su licitación

El planteo es que ninguna oferta cumple todos los requisitos. La decisión abriría la puerta a renovarle el permiso, de forma precaria, a la firma actual. La propuesta de la firma mendocina Andesmar superó ampliamente a los otros oferentes.

cb926ac5f8794ceb60a458e893862255ca7e3c47
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

El colegio que sancionó a 140 alumnos por destrozos confirmó sanciones: Nunca en la historia pasó algo así

El colegio destrozado en Godoy Cruz confirmó sanciones a 140 estudiantes: "Nunca en la historia pasó algo así"

Por Ignacio de la Rosa
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre

Por Redacción Sociedad

Según trascendió, la intención de ese ente autárquico es declarar desierta la licitación, argumentando que ninguna de las ofertas reúne la totalidad de los requisitos. Acto seguido, se le renovaría -a título precario- la explotación al actual operador.

Tercerizadas desde el 2011, las visitas guiadas al Colón son uno de los principales recursos del teatro. Hasta 2020 estuvieron en manos de la agencia de turismo urbano Eternautas. Pasada la pandemia, en 2022 el servicio se volvió a licitar otorgándosele un permiso precario a PBG Travel & Events. Esa SRL está conformada por dos exfuncionarios que formaron parte de pasadas gestiones tanto de Turismo como de Cultura de la Ciudad.

086d00bea9b416aec1a0b17ee2aab93293726a93

La firma PBG Travel SRL ya cuenta con un contrato precario y sin licitación del Ministerio de Cultura para la explotación de visitas guiadas de los activos culturales del GCABA. Durante los últimos dos años y medio ha explotado sistemáticamente las visitas guiadas como parte de una autorización precaria que se renueva cada tres meses. Además, posee un segundo contrato con la Ciudad que vence el 31 de diciembre. Según otras fuentes, la empresa tendría otros contratos con la Ciudad.

El Colón paga una suma fija a las empresas que realizan los tours y se queda con el producido de la venta de entradas (cuestan $28 mil por persona). La nueva licitación del Colón puso en disputa a tres empresas: Torus, PBG Travel y Andesmar. Esta última realizó la mejor oferta económica, seguida de Torus. La diferencia fue de casi 800 millones a favor de Andesmar.

La firma mendocina ya cuenta con la concesión de los micros turísticos de la Ciudad y la explotación del mirador del Obelisco, ambas concesiones obtenidas por sendas licitaciones públicas.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 4.02.04 PM

Si bien la oferta presentada por Autotransportes Andesmar resultó la más conveniente económicamente, el Teatro la considera no válida por estimar que no cuenta con experiencia en este tipo de servicio. Frente a este planteo, la empresa presentó como prueba de solvencia el servicio que desarrolla, desde hace 13 años, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. El mismo comprende la coordinación, supervisión y operación del personal de guías turísticos que prestan servicio en diferentes puntos y circuitos oficiales de la Ciudad. Estos incluyen: buses turísticos, Museo del Área Fundacional, Museo Municipal de Arte Moderno, Casa de San Martín, Walking Tours por la Ciudad y demás atractivos que requieren acompañamiento y asistencia profesional durante las visitas.

Es importante subrayar que esta tarea de articulación sostenida cuenta con capacitaciones permanentes y auditorías encubiertas que validan un servicio serio y transparente.

Como otro caso testigo respecto del conocimiento acerca del ítem requerido por el Colón, esta misma empresa explota el bus turístico en la provincia de Córdoba.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con este pacto, los padres se comprometen a retrasar el otorgamiento del primer celular propio a sus hijos hasta los 13 años y prohibir las redes sociales hasta los 16.

Así es el convenio para prohibir la utilización de celulares que firmaron los padres de una escuela mendocina

Por Bernarda García Centurión
Cuándo se podrá ver la última superluna brillante del año en Argentina: no volverá a repetirse hasta 2042.

Cuándo se podrá ver la última "superluna" brillante del año en Argentina: no volverá a repetirse hasta 2042

Por Redacción Sociedad
Víctor Méndez en su taller del patio de su casa, en Colonia Las Rosas. Allí pasa gran parte del día cortando, lijando y armando juguetes de madera.

Él 81 y ella 83: la pareja que fabrica juguetes con desechos de madera y hace felices a los niños

Por Gisel Guajardo
Destrozos en una escuela en la previa del UUD: crónica de los hechos que derivaron en caos y 140 chicos libres

Destrozos y 140 alumnos libres en un colegio: del enojo por un festejo prohibido a la queja de los padres por "acomodos"

Por  Ignacio de la Rosa  y Bernarda García Centurión