Visitas guiadas al Teatro Colón: buscan declarar desierta su licitación

El histórico Teatro Colón lanzó la licitación para el servicio de visitas guiadas al mítico espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires .

Según trascendió, la intención de ese ente autárquico es declarar desierta la licitación, argumentando que ninguna de las ofertas reúne la totalidad de los requisitos. Acto seguido, se le renovaría -a título precario- la explotación al actual operador.

Tercerizadas desde el 2011, las visitas guiadas al Colón son uno de los principales recursos del teatro. Hasta 2020 estuvieron en manos de la agencia de turismo urbano Eternautas . Pasada la pandemia, en 2022 el servicio se volvió a licitar otorgándosele un permiso precario a PBG Travel & Events . Esa SRL está conformada por dos exfuncionarios que formaron parte de pasadas gestiones tanto de Turismo como de Cultura de la Ciudad.

La firma PBG Travel SRL ya cuenta con un contrato precario y sin licitación del Ministerio de Cultura para la explotación de visitas guiadas de los activos culturales del GCABA. Durante los últimos dos años y medio ha explotado sistemáticamente las visitas guiadas como parte de una autorización precaria que se renueva cada tres meses. Además, posee un segundo contrato con la Ciudad que vence el 31 de diciembre. Según otras fuentes, la empresa tendría otros contratos con la Ciudad.

El Colón paga una suma fija a las empresas que realizan los tours y se queda con el producido de la venta de entradas (cuestan $28 mil por persona). La nueva licitación del Colón puso en disputa a tres empresas: Torus, PBG Travel y Andesmar . Esta última realizó la mejor oferta económica, seguida de Torus. La diferencia fue de casi 800 millones a favor de Andesmar.

La firma mendocina ya cuenta con la concesión de los micros turísticos de la Ciudad y la explotación del mirador del Obelisco, ambas concesiones obtenidas por sendas licitaciones públicas.

Si bien la oferta presentada por Autotransportes Andesmar resultó la más conveniente económicamente, el Teatro la considera no válida por estimar que no cuenta con experiencia en este tipo de servicio. Frente a este planteo, la empresa presentó como prueba de solvencia el servicio que desarrolla, desde hace 13 años, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. El mismo comprende la coordinación, supervisión y operación del personal de guías turísticos que prestan servicio en diferentes puntos y circuitos oficiales de la Ciudad. Estos incluyen: buses turísticos, Museo del Área Fundacional, Museo Municipal de Arte Moderno, Casa de San Martín, Walking Tours por la Ciudad y demás atractivos que requieren acompañamiento y asistencia profesional durante las visitas.

Es importante subrayar que esta tarea de articulación sostenida cuenta con capacitaciones permanentes y auditorías encubiertas que validan un servicio serio y transparente.

Como otro caso testigo respecto del conocimiento acerca del ítem requerido por el Colón, esta misma empresa explota el bus turístico en la provincia de Córdoba.