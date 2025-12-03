Mendoza lanza una estrategia inédita para reducir cesáreas innecesarias y promover partos seguros y respetados

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza lanzó la Estrategia Provincial para la Reducción de Cesáreas Innecesarias en el Sector Privado , una política pública inédita tanto en Argentina como en la región. La iniciativa cuenta con la adhesión unánime de todas las instituciones privadas de la provincia y el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) .

El objetivo central es que las mujeres mendocinas accedan a partos seguros, informados, acompañados y respetados , promoviendo prácticas obstétricas basadas en evidencia y reduciendo las intervenciones quirúrgicas sin indicación clínica válida, una de las principales causas evitables de complicaciones maternas y neonatales.

La estrategia se apoya en un modelo de intervención multimodal recomendado por la OMS y la OPS para países con tasas elevadas de cesáreas. El plan incluye:

El acuerdo también establece metas de reducción progresiva , fortalecimiento institucional y monitoreo continuo, con participación directa del Ministerio, las clínicas privadas y la OPS.

En Mendoza, entre el 78% y el 80% de los nacimientos en el sector privado se realizan por cesárea, mientras que en el sector público la cifra ronda el 40% . De acuerdo con la OMS, tasas superiores al 10-15% no se asocian con mejoras en la mortalidad materna o neonatal y, por el contrario, aumentan los riesgos quirúrgicos y las complicaciones.

“El aumento sostenido de la tasa de cesáreas es un problema de salud pública. Las causas son multifactoriales y requieren un plan integral que incluya educación, información, cambios organizacionales y sistemas de calidad”, señaló el ministro Rodolfo Montero.

Montero explicó que la estrategia provincial incorpora más controles prenatales, guías clínicas actualizadas, estándares CONE (condiciones obstétricas y neonatales esenciales), disponibilidad garantizada de quirófanos, anestesia y neonatología, además de comités de revisión de historias clínicas.

Riesgos asociados a la cesárea sin indicación médica

Para la madre:

Mayor riesgo de infección, hemorragia y tromboembolismo.

Lesiones quirúrgicas y complicaciones anestésicas.

Recuperación más lenta y limitaciones funcionales.

Mayor necesidad de reintervenciones y más riesgo en embarazos futuros (placenta accreta, rotura uterina).

Para el recién nacido:

Mayor probabilidad de dificultad respiratoria y transición pulmonar tardía.

Mayor ingreso a neonatología.

Impacto negativo en el microbioma, asociado a alergias, asma y obesidad.

Datos epidemiológicos relevantes

La cesárea triple el riesgo de mortalidad neonatal temprana.

Aumenta un 50% el riesgo de mortalidad infantil en el primer año.

Duplica el riesgo de internación prolongada en terapia neonatal.

Cuadruplica el riesgo de mortalidad materna.

Qué cambiará en las maternidades privadas

La Provincia implementará un modelo que prioriza la seguridad, la presencia de equipos completos y la estandarización del cuidado:

Los nacimientos serán atendidos por equipos de obstetricia de guardia, no por un único profesional en forma individual.

Se garantizará neonatología 24 horas, anestesia disponible, analgesia continua, monitoreo fetal basado en evidencia y partería activa.

Las clínicas deberán realizar inversiones en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de servicios.

El seguimiento prenatal y la atención del parto se integrarán bajo un esquema de remuneración profesional justa, transparente y orientada a la calidad.

Se asegurará que las mujeres reciban información clara y uniforme desde la primera consulta, conforme a la Ley 26529 y la Ley de Parto Humanizado.

La transición hacia este modelo se desarrollará durante seis meses, con acompañamiento técnico del Ministerio.

Un cambio cultural profundo, con respaldo internacional

La representante de OPS en Argentina, Eva Llopis, destacó que “este convenio es un hito para la región. La OPS recomienda la cesárea solo cuando está médicamente indicada. La estrategia de Mendoza es innovadora, integral y basada en evidencia”.

La Provincia toma experiencia de países europeos, de iniciativas nacionales como el Hospital de la Comunidad de Mar del Plata y de maternidades privadas que han logrado tasas seguras gracias a modelos organizados y centrados en la mujer.

Representantes de instituciones privadas como el Hospital Italiano, Clínica Santa María y Clínica Santa Isabel de Hungría coincidieron en que se trata de una política pionera, necesaria y con fuerte impacto en la calidad de atención.

Principios rectores del acuerdo

Equidad y reconocimiento profesional.

Calidad y seguridad asistencial.

Sostenibilidad, trazabilidad y auditoría permanente.

Formación continua y acompañamiento institucional.

El derecho prioritario es el de las mujeres y sus hijos a un nacimiento seguro, respetado y de alta calidad, independientemente del profesional que acompañe el parto.

Vigencia y participación ciudadana

La política entrará en vigencia en julio de 2026 y durante 2025 se abrirán instancias de participación para organizaciones, familias y mujeres gestantes, con el objetivo de construir una estrategia transparente y participativa. Los lineamientos completos del acuerdo estarán disponibles en el Portal del Gobierno de Mendoza.