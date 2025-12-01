El Gobierno amplió por DNU el Presupuesto 2025 para reforzar salud, seguridad, ANSES, educación y programas sociales.

El Gobierno nacional oficializó este lunes 1° de diciembre una nueva ampliación del Presupuesto 2025 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025 , publicado en el Boletín Oficial. Se trata del primer DNU firmado bajo la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Según los considerandos del decreto, la decisión responde a la “emergencia económica actual” y a la necesidad de garantizar una “distribución razonable de los recursos” que permita cumplir con obligaciones salariales, operativas y prestacionales del Estado.

Además, “corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.

Una parte clave de la ampliación presupuestaria será destinada a:

El Ministerio de Salud recibirá una inyección presupuestaria para sostener programas esenciales y financiar el funcionamiento de hospitales nacionales de alta complejidad: Hospital Garrahan, Hospital El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.

Hospital Garrahan.

Refuerzo para ANSES

La ampliación también financiará el pago de pensiones no contributivas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el subsidio extraordinario para los mismos beneficiarios vía ANSES.

Además, se destinará para prestaciones previsionales, actualizadas por la Ley de Movilidad y asignaciones familiares, Programa 1000 días, transferencias al PAMI y la Prestación Mensual de Oncopediatría.

Educación y prestación Alimentar

La Secretaría de Educación obtendrá más recursos para: salarios universitarios, docentes y no docentes, compra de computadoras, Becas Progresar, c omedores escolares y j ornada Extendida en escuelas de todo el país.

La UBA, entre las mejores universidades del mundo Parte del presupuesto será destinado a educación.

El Ministerio de Capital Humano incorporará más fondos a la prestación Alimentar, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se ampliarán los recursos para los programas: Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y prestaciones por desempleo

La ampliación también contempla un ajuste para garantizar el pago de los servicios de la deuda y obligaciones del Tesoro, además de financiar organismos como: Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT. Radio y TV Argentina, Casa de la Moneda, ACUMAR y ENARD.

Además, se autoriza al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS), con el fin de redefinir el financiamiento de obras de transporte de gas.

Finalmente, el DNU incluye correcciones presupuestarias relacionadas con organismos que cambiaron su naturaleza jurídica durante 2025, lo que exigió un reordenamiento administrativo para adecuar partidas y funcionamiento.