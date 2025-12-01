La despedida de Santiago Caputo a Patricia Bullrich: "Dentro de cincuenta años se hablará de la 'Doctrina Bullrich'".

La renuncia de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad generó múltiples reacciones dentro del Gobierno. Una de las más resonantes fue la del asesor presidencial Santiago Caputo , una figura central en el núcleo duro que rodea al presidente Javier Milei .

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo elogió la gestión de la funcionaria que dejará su cargo para asumir como senadora nacional. Su declaración buscó instalar un concepto que, según él, trascenderá décadas:

"Dentro de cincuenta años se hablará de la “Doctrina Bullrich” como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina. Felicitaciones Patricia Bullrich. Tu paso por el MinSeg ha sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país" , escribió.

El mensaje finalizó con las siglas “TMAP” (“todo marcha acorde al plan”), sello característico del asesor que suele acompañar las comunicaciones del oficialismo más cercano al Presidente.

El concepto de " Doctrina Bullrich " viene siendo utilizada por el Gobierno hace un tiempo y sugiere que la estrategia aplicada por la ministra saliente, marcada por operativos antipiquetes, protocolos de actuación más estrictos y discursos de tolerancia cero, será defendida como un modelo conceptual para futuras gestiones.

Quién es la nueva ministra de Seguridad

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad, reemplazando a Patricia Bullrich. Monteoliva se desempeñó como secretaria de Seguridad Nacional desde el 10 de diciembre de 2023, al asumir la administración de Milei, siendo la actual "número dos del área".

El Gobierno aseguró que la elección de Monteoliva obedece a que ella ha sido una "pieza fundamental" de la denominada "Doctrina Bullrich". Esta doctrina se caracteriza por establecer como prioridad la "lucha frontal contra el narcoterrorismo", el combate a las organizaciones criminales, y el mantenimiento del "imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

El ascenso de Monteoliva está orientado a asegurar la continuidad operativa y la profundización de la línea política.