José Alperovich fue internado de urgencia este domingo

Se trata del exgobernador de Tucumán. Alperovich fue noticia en los últimos días por su casamiento con Marianela Mirra.

.Marianela Mirra y José Alperovich.

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, debió ser internado de inmediato debido a una complicación intestinal. Su nombre apareció en las noticias de los medios nacionales recientemente, ya que acaba de casarse con Marianela Mirra.

Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, Alperovich tuvo que recurrir a una intervención quirúrgica,

Casamiento y complicaciones de salud

El jueves, José Alperovich y Marianela Mirra se casaron en una ceremonia íntima en el departamento de Puerto Madero, donde el exgobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria. Cabe recordar que el exmandatario tucumano fue condenado por abuso sexual.

Ahora, pese a la alegría por la reciente boda, trascendió que el político debió ser internado de urgencia. Fue Ángel de Brito quien recurrió hoy a sus redes sociales para dar a conocer la situación.

De acuerdo a su publicación, Alperovich se encuentra bajo control médico y está acompañado por su esposa, quien cursa su primer embarazo junto al dirigente. “Les cuento más en mi IG. Alperovich internado”, publicó el conductor en X al confirmar la noticia.

Más tarde amplió los datos en Instagram y sumó: “Marianela Mirra en el piso 4 del Italiano. Alperovich apendicitis”. Con ese mensaje despejó dudas y reveló el motivo de la internación. En las próximas horas podrían surgir más detalles sobre la evolución del exgobernador.

