ATE analiza adelantar su paro nacional ante un posible recorte del 10% en el Estado

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el paro nacional ya definido en su plenario de San Luis, frente a lo que consideran una nueva “amenaza” de recorte en la administración pública. Según el sindicato, el Gobierno de Javier Milei planea un ajuste del 10% de la planta estatal, cifra que —afirman— podría traducirse en unos 28.000 despidos.

Fuentes gremiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que las cesantías se concentrarían en organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom. Ante ese escenario, ATE convocará “a sus instancias orgánicas” para adelantar la protesta ya votada el 27 de noviembre.

URGENTE!!

ANTE UN NUEVO INTENTO DE RECORTAR EL 10% DE LA PLANTA ESTATAL, ATE EVALÚA ADELANTAR EL PARO NACIONAL!!@fedesturze es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No… pic.twitter.com/PxoHCnEZcR — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 30, 2025 En paralelo, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó como “siniestro” porque “viene por los trabajadores”. “Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó.

Aguiar también rechazó los argumentos oficiales que vinculan el ajuste con la situación fiscal. Sostuvo que el Gobierno “miente” y que la discusión “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”. “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, señaló.