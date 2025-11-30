30 de noviembre de 2025 - 19:27

ATE analiza adelantar su paro nacional ante un posible recorte del 10% en el Estado

El gremio estatal analiza adelantar la medida de fuerza prevista tras el plenario del 27 de noviembre, luego de que circuló la posibilidad de un recorte del 10% de la planta estatal, equivalente a unos 28.000 despidos.

Confederal del Centenario de ATE.

Foto:

X / @rodoaguiar
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el paro nacional ya definido en su plenario de San Luis, frente a lo que consideran una nueva “amenaza” de recorte en la administración pública. Según el sindicato, el Gobierno de Javier Milei planea un ajuste del 10% de la planta estatal, cifra que —afirman— podría traducirse en unos 28.000 despidos.

Fuentes gremiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que las cesantías se concentrarían en organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom. Ante ese escenario, ATE convocará “a sus instancias orgánicas” para adelantar la protesta ya votada el 27 de noviembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/1995221123726754066&partner=&hide_thread=false

En paralelo, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó como “siniestro” porque “viene por los trabajadores”. “Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó.

Aguiar también rechazó los argumentos oficiales que vinculan el ajuste con la situación fiscal. Sostuvo que el Gobierno “miente” y que la discusión “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”. “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, señaló.

Confederal del Centenario de ATE
Para el dirigente, “está más que claro” que Milei no busca eliminar el Estado, sino “moldearlo” para beneficiar “los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales”. En ese sentido, concluyó que “la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”.

