Leyes de minería: el escenario de dispersión opositora que podría aprovechar el oficialismo en el Senado

Debate a fondo sobre la minería: qué se viene tras la sanción de PSJ en la Legislatura

Dos de ellos son declaraciones de impacto ambiental (DIA) que requieren ratificación legislativa, según establece la Ley 7722. Se trata del proyecto de explotación minera PSJ Cobre Mendocino (más conocido como Proyecto San Jorge ) en Uspallata ; y, por el otro, del conjunto de 27 proyectos de exploración que componen Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II).

Se incluyen además otras dos propuestas por parte del Gobierno: la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de Regalías Mineras.

Los cuatro proyectos tomarán estado parlamentario en la sesión del Senado este martes 2 de diciembre y se tratarán un día después, en un plenario de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático; Hidrocarburo, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) , que presiden Yamel Ases (UCR), Jesica Laferte (UCR) y Walther Marcolini (UCR), respectivamente.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino está emplazado en Uspallata (Las Heras) y prevé una inversión inicial de 559 millones de dólares

Para el abordaje particular de los proyectos del Fondo Compensador y Regalías Mineras se sumará al debate la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que encabeza la senadora radical Angela Floridia.

El escenario político

Cambia Mendoza cuenta con el número suficiente para darle despacho al paquete de proyectos y que se trate en la sesión del martes 9 de diciembre, como anticipó la vicegobernadora Hebe Casado, pero en el radicalismo prefieren ser cautelosos y aclararon a Los Andes que no tienen un “plazo perentorio” para elevarlo al recinto.

La jefa del interbloque oficialista, Natacha Eisenchlas, manifestó que “en el Senado aspiramos a un escenario similar al de Diputados, teniendo en cuenta que los senadores participamos en todas las reuniones que se hicieron de forma conjunta entre ambas cámaras”.

“En la oposición dijeron que no hubo tiempo de tratamiento, pero el debate llevó más de un mes desde que ingresó el proyecto y en el Senado habrá lugar para escuchar las consultas y ver en qué podemos mejorar”, aseguró la legisladora de la UCR.

Senadores Mendoza La senadora Natacha Eisenchlas, presidenta del Interbloque de Cambia Mendoza. Prensa Senado

Números a favor del oficialismo

La sesión de la Cámara Baja dejó sentado un precedente con el respaldo casi unánime que obtuvieron tres de cuatro leyes, a excepción de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, que fue rechazada por el peronismo en su conjunto.

A pesar de que la oposición -abroquelada- iguala a Cambia Mendoza en número de bancas (19), los bloques dividen opiniones sobre estas iniciativas y eso juega a favor del oficialismo.

En solo dos oportunidades la vicegobernadora Hebe Casado debió desempatar con su voto y la última fue en septiembre para aprobar la polémica reforma del Estatuto del Empleado Público, que era resistido tanto por el peronismo como por La Unión Mendocina y los monobloques opositores. Sin embargo, el escenario es muy distinto ahora.

Cámara de Senadores de Mendoza El Senado de Mendoza en sesión. Archivo

El peronismo reclama llegar a un consenso por PSJ

En el Senado el interbloque del PJ cuenta con nueve bancas, pero solo siete responden al denominado “grupo de intendentes” que conduce el PJ Mendoza. Mientras que los senadores Félix González y Helio Perviu pertenecen al espacio kirchnerista liderado por Anabel Fernández Sagasti.

La diferenciación en este tema es clave, porque así lo marcó la diputada kirchnerista Valentina Morán, al rechazar las cuatro iniciativas por igual, mientras que el resto de sus pares -que responden a los intendentes- aprobaron MDMO II, Fondo Compensador y Regalías Mineras, y solo rechazaron la DIA de PSJ.

Según averiguó este medio, el interbloque que encabeza la senadora Adriana Cano mantiene su reclamo por lograr un “consenso político” sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino y aguardan porque el oficialismo tome las críticas que hicieron públicas en Diputados, a través del sanrafaelino Germán Gómez.

Adriana Cano-Martín Kerchner-Natacha Eisenchlas La senadora Adriana Cano (PJ) y los jefes de la bancada de Cambia Mendoza, Martín Kerchner y Natacha Eisenchlas. Prensa Senado Mendoza

En el peronismo cuestionan que la DIA presenta “requisitos cumplidos parcialmente” con informes hídricos que “datan del 2011”, cuando fue presentado inicialmente el proyecto San Jorge, durante el gobierno de Celso Jaque.

En ese sentido comparan el tratamiento de los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental, en los que aseguran se abrió la participación a legisladores del PJ para hacer observaciones, mientras que el trámite de la propuesta de explotación de cobre en Uspallata marchó de forma “hermética”, aseguran.

La Unión Mendocina tiene al Pro definido

En Diputados, el bloque PRO (que integra formalmente LUM) respaldó los 4 proyectos de ley y según pudo confirmar este diario, mantendrán la misma línea en el Senado. Entonces serían cuatro bancas de 7 que tiene este interbloque opositor, están garantizadas a favor, anticipan. Aquí se encuentran los senadores Gabriel Pradines, Germán Vicchi, Valentín González y Martín Rostand.

En tanto que los senadores Flavia Manoni (Hacemos), Marcos Quattrini (Coalición Cívica) y Ariel Pringles (referente sindical), que completan la bancada heterogénea de LUM, no tienen confirmado su voto pero lo más probable es que se expresen de forma diferente.

De los tres, Manoni es la que más cuestiona al proyecto PSJ Cobre Mendocino en principio, pero estaría a favor de MDMO II. Mientras que Pringles, por su trayectoria sindical, tiene buena relación con entidades gremiales como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que lo ubicarían a favor del emprendimiento en Uspallata, dicen en la Legislatura.

Los monobloques completan el mapa

En el marco de la oposición, aparecen los senadores Armando Magistretti (Partido Demócrata), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Encuentro Peronista) con un monobloque cada uno.

Desde el PD advirtieron que están a favor del desarrollo de la actividad minera, pero pondrán la lupa sobre “la capacidad de gestión sobre los controles y mecanismos institucionales para realizar ese control, tanto a nivel legislativo como de la ciudadanía en general”.

En tanto, el Partido Verde fue uno de los partidos que se opuso al paquete de leyes en general, por lo que se espera que Chappel vote en ese sentido. Mientras que Pezzutti, el peronista díscolo, suele diferenciarse de sus excompañeros de bloque respaldando las iniciativas del oficialismo pero aún no define su postura.

En síntesis, Cambia Mendoza inicia el tratamiento en el Senado con una "línea de partida" de 23 bancas (19 suyas y 4 del Pro) sobre 38 totales, que le sirven para aprobar el paquete de leyes que envió Cornejo, aunque su objetivo es que salgan por amplia mayoría como en Diputados.