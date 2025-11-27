"La Cámpora ganó una vez más la interna": Lombardi y Casado cruzaron al PJ por su rechazo a San Jorge

El proyecto PSJ Cobre Mendocino fue aprobado en la Cámara de Diputados ayer , con la particularidad de que el peronismo lo rechazó en su conjunto, a pesar de haber acompañado en mayoría los otros tres proyectos de minería que se trataron. Las autoridades de la Legislatura celebraron la media sanción y lanzaron dardos contra el PJ por su posición. " Evidentemente La Cámpora ganó una vez más la interna ", sostuvo el presidente de la Cámara Baja, Andrés "Peti" Lombardi.

Lombardi puso en valor el " aval de casi el 70% de los legisladores presentes, acompañando este proyecto" y sostuvo que demandó "mucho trabajo y discusión, con tres semanas de tratamiento".

"Esperábamos una sesión bastante larga, es un tema muy importante discutir la ampliación de la matriz productiva de Mendoza. No es para una jornada corta", comentó el legislador de Cambia Mendoza y sostuvo que la sesión se desarrolló con total normalidad, a pesar de las protestas antimineras en la Peatonal.

"Hemos escuchado diversas posiciones. No entendemos la posición del peronismo. Evidentemente La Cámpora ha ganado una vez más la interna peronista y los ha llevado a votar en contra del proyecto de San Jorge, porque no es serio pensar que las exploraciones se aprueban y después las explotaciones no se aprueban ", arremetió el presidente de la UCR Mendoza.

Y aseguró que " si ese es el camino no van a haber inversores que quieran invertir en exploración , porque después no van a aprobar la explotación. Por suerte para los mendocinos hay un equipo en Cambia Mendoza, que está gobernando y les lleva tranquilidad y soluciones".

Particularmente, sobre los planteos que hizo el presidente del interbloque del PJ, Germán Gómez, quien advirtió que la DIA de PSJ no cumple todos los requisitos que impone la Ley 7722, señaló: "A Gómez y todo el PJ, no solo que les ofrecimos la visita de todo el equipo de funcionarios para aclarar dudas en tres oportunidades distintas en comisiones. Si no también que se lo ofrecimos durante todo el día, para que pudieran evacuar sus dudas y la verdad es que no aceptaron que les explicáramos".

"Por lo cual, algunos intereses que no tengo en claro, lo llevaron a votar en una posición que traiciona a todo su pensamiento. Porque Gómez votó en contra, inclusive de la 7722", apuntó contra el sanrafaelino.

Y señaló que "suena más a una excusa de votar en contra por vaya a saber qué razones. La Cámpora ejerció mucha presión dentro del peronismo y fue la que se impuso o José Luis Ramón tal vez es el que sea la voz cantante del peronismo".

Así votaron los diputados peronistas

Lombardi se refirió a los votos de la diputada kirchnerista Valentina Morán y de José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), quienes rechazaron el paquete de proyectos mineros de forma total, al igual que la alvearense Roxana Escudero.

Mientras que el resto de diputados peronistas que responden al "grupo de los intendentes", junto a la massista Gabriela Lizana, aprobaron las leyes de creación del Fondo de Compensación Ambiental, Regalías Mineras y las 27 declaraciones de impacto ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO).

Finalmente el interbloque en su conjunto (10 diputados) rechazaron la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino, a la par de los legisladores sancarlinos de La Unión Mendocina -Jorge Difonso y Rolando Scanio- y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).

WhatsApp Image 2025-11-26 at 14.58.28 El PJ rechazó el proyecto San Jorge. José Luis Ramón fue uno de los tres diputados del interbloque votaron en contra de las cuatro leyes mineras. Ramiro Gómez / Los Andes

Hebe Casado le habló a los manifestantes

Por su lado, la vicegobernadora Hebe Casado señaló que el voto del peronismo fue "raro porque estuvieron todo el tiempo a disposición" los funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente para "responder las preguntas que hicieron durante las reuniones plenarias".

"Doy fe que el Director de Minería (Jerónimo Shantal) contestó cada una de esas preguntas, con una altura y suficiencia técnica que podía argumentar cada respuesta", sostuvo.

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros La vicegobernadora Hebe Casado estuvo presente durante la votación en la Cámara de Diputados de Mendoza sobre los proyectos mineros. Los Andes / Daniel Caballero

Casado señaló que PSJ Cobre Mendocino "tiene la particularidad de ser el primer proyecto de explotación que se aprueba dentro de la 7722, por lo cual tiene un significado muy importante para la provincia de Mendoza. Es el primero que tiene la ratificación hoy de Diputados y probablemente en un par de semanas en el Senado".

En cuánto a la gente que se manifestó en contra de los proyectos, Casado los invitó a que "se informen por los canales correctos y que no crean en mentiras ni sloganes falsos".

Asambleas ambientalistas en la Legislatura La sesión de la Cámara de Diputados se lleva adelante con protesta de asambleístas ambientales en la Peatonal. Ramiro Gómez / Los Andes

"Que consulten a la gente que trabaja en la minería, en Chile o las provincias vecinas, para que vean que genera la minería realmente. No sigan las mentiras que han dicho los sectores de izquierda y algunos legisladores, sino que se basen en la verdad. Hoy la información verdadera está al alcance de la mano, por los canales correctos", completó.