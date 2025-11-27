San Rafael: pidió licencia el concejal libertario que fue detenido alcoholizado al volante

El concejal de San Rafael, Martín Antolín (Partido Libertario) , que fue detenido con 1,5 gramos de alcohol en sangre mientras conducía en Ciudad en la madrugada del lunes pasado, pidió una licencia sin goce de haberes por un plazo de 16 días.

La solicitud ingresó al HCD de San Rafael después de una sesión, en la que el bloque Cambia Mendoza logró aprobar el inicio de un proceso de remoción contra él. El PJ había propuesto, en cambio, una suspensión de un mes sin goce de sueldo, después de que Antolín se negara a renunciar a su banca como le solicitó el intendente Omar Félix.

Después de la jornada en la que se avanzó con el proceso, Antolín elevó su pedido de licencia. “Por la presente, quien suscribe Concejal Martin Antolin, me dirijo a usted para solicitarle, tenga a bien, licencia sin goce de haberes por 16 días corridos a partir del día 27 de noviembre de 2025, hasta el día 12 de diciembre del corriente año inclusive ”, fue el escrito que elevó el edil libertario al presidente del HCD de San Rafael, Samuel Barcudi.

Entonces, Antolín quedará exento de cobrar su sueldo durante esos 16 días , pero a la vez continuará su curso el proceso de remoción que aprobó el cuerpo.

Con la aprobación del pedido, el presidente del HCD deberá convocar a una sesión especial para solicitar la conformación de una comisión investigadora , que analizará lo ocurrido durante la madrugada del lunes.

Barcudi aclaró a Los Andes que la sesión de este miércoles fue la última en condición de ordinaria y que el HCD arranca su periodo extraordinario. A raíz de esto, el presidente del Consejo deberá conformar nuevamente la comisión de Legislación, porque durante esta etapa no funciona, para avanzar con la creación del cuerpo de investigación.

En caso de que se avance con la comisión, la misma deberá elaborar un dictamen, que luego será tratado por el pleno. Los 12 concejales deberán votar si Antolín continúa o es removido de su cargo. Para la destitución se requieren dos tercios de los votos.

De concretarse su remoción, la banca sería asumida por María Rosa Fagundez, dirigente del Partido Libertario y cercana al sector de La Libertad Avanza en San Rafael, según indicaron fuentes a este medio.