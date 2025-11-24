Aconcagua Radio: impacto en el Partido Libertario por el concejal detenido por conducir alcoholizado

En Aconcagua Radio , la presidenta del Partido Libertario en Mendoza , Catalina Garay Lira, analizó el impacto político y las consecuencias internas tras la detención del concejal de San Rafael —perteneciente a la misma fuerza— por conducir en estado de ebriedad. La dirigente fue clara: el partido ya inició una investigación interna y solicitará la sanción más severa posible.

En Aconcagua Radio: Jimena Politino, autora de Finanzas para Mabeles y otros seres curiosos

"Mejor de lo esperado" definió Victoria Contardo en Aconcagua Radio el fin de semana turístico en San Rafael

El espacio difundió un comunicado en el que, además de anunciar el proceso disciplinario, reclamó públicamente la renuncia del edil. “Hay una instancia interna con autoridades y un Tribunal de Disciplina que se encarga de establecer sanciones. Cuando se trata de funcionarios públicos, las acciones se consideran más graves”, explicó Garay Lira.

Según indicó, el Consejo Directivo —junto a congresales y referentes del partido— coincidió en pedir la sanción máxima. “El Tribunal es independiente, pero dado lo que establece el reglamento interno, lo más probable es que se pida la desafiliación”, señaló.

Sin embargo, aclaró que esa resolución solo aplica al plano partidario. En cuanto a la banca que ocupa el concejal, la presidenta fue tajante: el partido no tiene poder legal para exigir su salida. “Lamentablemente, la banca pertenece a la persona. Podemos pedir la renuncia, pero no decidir sobre ella”, expresó. Recordó que esta discusión ha sido recurrente en la política argentina y que existen numerosos antecedentes de funcionarios que, una vez electos, se distancian del partido que los llevó al cargo o actúan contra sus principios.

En el plano institucional, Garay Lira explicó que será el propio Concejo Deliberante de San Rafael el que deberá evaluar si corresponde una sanción o destitución. “Cada cuerpo legislativo tiene su reglamento. Probablemente ocurra algo similar a lo que pasó en Guaymallén, donde los concejales deben votar si acompañan o no una medida de este tipo”, apuntó.

Consultada sobre la postura del partido frente a la continuidad del edil, Garay Lira no dejó margen para interpretaciones: “Para nosotros, debe renunciar”.

La presidenta sostuvo que el hecho es grave en términos ciudadanos y aún más en términos institucionales. “Muchos dicen que le puede pasar a cualquiera y que no es tan grave. Sí lo es. No estamos hablando de una falta menor: estás poniendo en riesgo la vida de terceros”, remarcó.

“Como ciudadano ya es gravísimo. Pero si además sos representante, si la ciudadanía confió en vos, si un partido te avaló y te votaron para ser parte de un cambio, esta conducta es absolutamente incompatible con lo que defendemos”, afirmó.

Garay Lira subrayó que el liberalismo propone romper con las lógicas de privilegios y la llamada ‘casta’. “Tenemos muy claro que ocupar un cargo público es servir a la comunidad. Este tipo de acciones son totalmente intolerables. Por una cuestión de honor y dignidad, creemos que corresponde que renuncie a la banca”.

La investigación interna continuará en los próximos días, mientras el caso sigue generando repercusiones dentro y fuera del Partido Libertario provincial.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com