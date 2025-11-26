El intendente de San Rafael pidió la renuncia del concejal que manejaba borracho por la Arístides

El intendente de San Rafae l , Omar Félix , se sumó a las repercusiones por el caso del concejal del Partido Libertario , Martín Antolín , quien fue sancionado por la Justicia tras conducir en estado de ebriedad en Ciudad. El jefe comunal solicitó que el edil renuncie a su banca.

El concejal que conducía borracho su BMW por la Arístides no podrá manejar por un año: qué hará con su banca

Concejal manejaba ebrio su BMW con una copa de vino en la mano por la Arístides: le pidieron la renuncia

El pedido fue transmitido al presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, luego de conocerse el episodio que el concejal protagonizó durante la madrugada del lunes en la Arístides Villanueva. Este miércoles, el HCD de San Rafael realizará una nueva sesión.

Durante la mañana del martes, el Primer Juzgado Contravencional, a cargo de Guillermo Lorca , impuso una sanción económica de 3.906.000 pesos y dispuso la inhabilitación para conducir por un año. Tras el fallo, el Partido Justicialista de San Rafael emitió un comunicado en el que repudió la conducta del edil libertario, aunque evitó pedir su renuncia.

Quienes sí reclamaron su dimisión fueron la vicegobernadora Hebe Casado , el Partido Libertario de Mendoza y el bloque de Cambia Mendoza en el HCD sanrafaelino, luego de que el hecho tomara estado público el lunes.

Pese a los cuestionamientos, hasta la noche del martes el entorno de Antolín sostuvo ante Los Andes que “Martín no va a renunciar” y que los pedidos que recibió forman parte “del juego de la política”. También remarcaron que el edil se presentará en la sesión de este miércoles y que, en caso de dar explicaciones, lo hará allí.

“Se va a poner a disposición de la Justicia y le pedirá perdón al pueblo de San Rafael. No va a dejar su banca porque pertenece al partido y porque es el único que se enfrenta a Cornejo en el Sur”, enfatizaron desde su equipo de trabajo.

El hecho y la sanción de la Justicia Contravencional

El incidente ocurrió en la intersección de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en la primera cuadra de la conocida calle mendocina, donde agentes de Tránsito de la Municipalidad de Capital realizaban un operativo de control.

Pasada la 1, los agentes detuvieron a Antolín, quien conducía un BMW descapotable sin patente visible y viajaba acompañado de su pareja. Al realizarle el dosaje, registró 1,15 gramos de alcohol en sangre. Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado y el concejal quedó aprehendido durante algunas horas en una comisaría.

Según el parte oficial, al momento de la detención Antolín llevaba una copa de vino en la mano y el auto no tenía ninguna patente colocada, aunque el informe consignó que el dominio del vehículo corresponde a AA269MV.

1 Concejal manejaba ebrio su BMW con una copa de vino en la mano por la Arístides: le pidieron la renuncia

Debido a la infracción, el también empresario nocturno se presentó el martes por la mañana en el Primer Juzgado Contravencional para realizar su descargo. En la audiencia reconoció los hechos y, por esa razón, el juez Lorca avanzó con un juicio abreviado que derivó en las sanciones correspondientes.

La pena impuesta incluyó la multa de 9.300 unidades fiscales (3.906.000 pesos), la inhabilitación para conducir por un año, la obligación de cumplir tres meses de tratamiento para evitar la repetición de la conducta y la realización de actividades con la organización Estrella Amarilla Mendoza.