El Partido Justicialista cuestionó al concejal que manejaba ebrio, pero no le pidió la renuncia

El bloque de concejales del Partido Justicialista de San Rafael rechazó la conducta del edil libertario Martín Antolín , sancionado por la Justicia por haber conducido un vehículo en estado de ebriedad, aunque a diferencia de las bancadas opositoras, no le pidió la renuncia .

"Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista de San Rafael manifestamos nuestro rechazo a la conducta del concejal Martín Antolín, por los hechos acontecidos en la Ciudad de Mendoza, donde fue sometido a un control de alcoholemia que resultó positivo , incurriendo en una falta contravencional ", dice el texto del justicialismo.

Y agrega: "Este bloque repudia tal situación, ya que va en contra de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y las obligaciones que la población nos delega al momento de elegirnos a través del voto popular. 'El alcohol al volante' es una problemática grave que debemos combatir entre todos y nuestra conducta es clave no solo en materia de prevención sino en la ejemplaridad ".

"Lo sucedido, desde el rol que nos toca ejercer, nos invita a reflexionar y profundizar las acciones pertinentes a prevenir un flagelo que, en Mendoza, ha sido motivo dolorosas tragedias ", es el remate del comunicado del PJ.

Los ediles justicialistas dejaron de pasar más de 24 horas antes de emitir una opinión sobre el caso, mientras que el municipio de San Rafael directamente prefirió no expresarse.

Durante este tiempo, tanto el Partido Libertario como el bloque de Cambia Mendoza, salieron a pedir que el edil renuncie a la banca.

Sin embargo, el entorno de Antolín descartó este martes que vaya a tomar esta decisión.

El concejal fue sancionado por la Justicia

Pasada la 1 del lunes, Antolín, quien conducía un BMW descapotable sin patente visible y viajaba acompañado de su pareja, fue sometido en la calle Arístides Villanueva a un control de alcoholemia que dio positivo.

Al realizarle el dosaje, el edil registró 1,15 gramos de alcohol en sangre. Por este motivo, el vehículo fue secuestrado y el concejal quedó demorado algunas horas.

Antolín se presentó este martes en el Primer Juzgado Contravencional, ubicado en el Palacio de Justicia, para realizar su descargo. Reconoció lo ocurrido y por esta razón, la Justicia Contravencional decidió avanzar con un juicio abreviado.

El juez Guillermo Lorca dictaminó una sanción económica de 9.300 unidades fiscales, lo que representa 3.906.000 pesos, y lo inhabilitó para conducir durante un año.

El libertario también deberá cumplir con tres meses de tratamiento para no repetir la conducta y realizar actividades con la organización Estrella Amarilla Mendoza.