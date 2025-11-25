25 de noviembre de 2025 - 09:22

Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró "cómo Tapia benefició a Barracas" desde que asumió

Según afirmó el ministro de Desregulación, Barracas recibe 8% más de fallos favorables y 28% menos de fallos desfavorables.

Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró los fallos favorables a Barracas desde que Tapia es presidente.

Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró los fallos favorables a Barracas desde que Tapia es presidente.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Chiqui Tapia, cuestionado por préstamos millonarios, denuncias por lavado y sospechas de coimas

Sur Finanzas, la financiera cercana a "Chiqui" Tapia: préstamos, denuncias por lavado y presuntas coimas

Por Redacción Política
  Estudiantes de La Plata le dio la espalda a Rosario Central, como gesto de rechazo a las acciones de la AFA para el campeón de la liga 2025

¿AFA modificó el boletín 6625 del pasillo del campeón? Sospechas por el PDF que defiende "Chiqui" Tapia

Por Redacción Deportes

"¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí", comenzó su tuit. Luego, aseguró que trabajo demuestra que desde la llegada de Claudio Tapia a la AFA, "cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas".

"Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos", señaló e ironizó: “¡Secame una nuca!”.

En su publicación, el ministro adjuntó un link de informe titulado "Parcialidades arbitrales en el fútbol argentino: el caso de Barracas Central", el club cuyo estadio lleva el nombre de la máxima autoridad del fútbol argentino, cuando Tapia asumió ese cargo en el 2017. Allí destacan que desde ese momento “obtuvo resultados deportivos significativamente mejores que los proyectados por un escenario contrafactual”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1993134867966828703&partner=&hide_thread=false

El análisis se basó en un "método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning”, el cual reflejó que Barracas “obtuvo un 8,59% más de sanciones arbitrales favorables (penales y tarjetas a rivales) y un 28,1% menos de sanciones en contra que en un escenario contrafactual sin Tapia en la presidencia de AFA”.

“En términos deportivos, se estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más (dependiendo de la especificación utilizada) de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja”, añadió el informe compartido por Sturzenegger.

Según el informe, para llegar a los resultados utilizaron "datos de todos los partidos disputados por los equipos que compitieron en las mismas categorías que Barracas Central durante los últimos 10 años".

Estadio Barracas Central
Claudio Tapia, junto a su hermano, Matías Tapia, presidente de Barracas.

Claudio Tapia, junto a su hermano, Matías Tapia, presidente de Barracas.

"Los datos fueron obtenidos de la plataforma especializada BeSoccer y la base de datos incluye información de la Primera B Metropolitana (2010–2019), la Primera Nacional (2019–2021) y la Primera División (2021–presente)", sumaron.

La respuesta de Javier Milei

El presidente de la Nación reaccionó al tuit de su ministro y lo respaldó: "El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1993138229621801057&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peter Lamelas junto a Federico Sturzenegger.

Lamelas elogió a Milei tras reunirse con Sturzenegger: "Las reformas pueden dinamizar la economía argentina"

Por Redacción Política
El ministro afirma que permitir acuerdos locales podría mejorar el empleo en regiones rezagadas.

Reforma laboral: Federico Sturzenegger explicó los cambios que el Gobierno llevará al Congreso

Por Redacción Economía
tras la visita de sturzenegger, bodegas de argentina expreso su apoyo a las desregulaciones al vino

Tras la visita de Sturzenegger, Bodegas de Argentina expresó su apoyo a las desregulaciones al vino

Por Redacción Economía
Alfredo Cornejo, junto a sus pares de San Juan, Marcelo Orrego; de Catamarca, Raúl Jalil y de Jujuy, Carlos Sadir, durante la reunión de la mesa de cobre en  el “Finance Day & TSX Roadshow”, dentro del marco de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025.   

Pedidos, sonrisas y apoyo en el Congreso

Por José Luis Toso