Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró "cómo Tapia benefició a Barracas" desde que asumió

Según afirmó el ministro de Desregulación, Barracas recibe 8% más de fallos favorables y 28% menos de fallos desfavorables.

Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró los fallos favorables a Barracas desde que Tapia es presidente.

Los escandalosos arbitrajes en el fútbol argentino sumado al polémico título que decidió darle la AFA a Rosario Central generó las críticas de hinchas, periodistas y ahora del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien compartió un gráfico con estadísticas sobre los fallos arbitrales a Barracas Central, el equipo del Chiqui Tapia.

"¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí", comenzó su tuit. Luego, aseguró que trabajo demuestra que desde la llegada de Claudio Tapia a la AFA, "cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas".

"Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos", señaló e ironizó: “¡Secame una nuca!”.

En su publicación, el ministro adjuntó un link de informe titulado "Parcialidades arbitrales en el fútbol argentino: el caso de Barracas Central", el club cuyo estadio lleva el nombre de la máxima autoridad del fútbol argentino, cuando Tapia asumió ese cargo en el 2017. Allí destacan que desde ese momento “obtuvo resultados deportivos significativamente mejores que los proyectados por un escenario contrafactual”.

¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra como la llegada de @tapiachiqui a la @afa cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas. Según la estadística Barracas… pic.twitter.com/ZLhd0vl4PX — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 25, 2025 El análisis se basó en un "método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning", el cual reflejó que Barracas "obtuvo un 8,59% más de sanciones arbitrales favorables (penales y tarjetas a rivales) y un 28,1% menos de sanciones en contra que en un escenario contrafactual sin Tapia en la presidencia de AFA".