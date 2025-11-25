Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró "cómo Tapia benefició a Barracas" desde que asumió

"¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí", comenzó su tuit. Luego, aseguró que trabajo demuestra que desde la llegada de Claudio Tapia a la AFA, "cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas".
"Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos", señaló e ironizó: “¡Secame una nuca!”.
En su publicación, el ministro adjuntó un link de informe titulado "Parcialidades arbitrales en el fútbol argentino: el caso de Barracas Central", el club cuyo estadio lleva el nombre de la máxima autoridad del fútbol argentino, cuando Tapia asumió ese cargo en el 2017. Allí destacan que desde ese momento “obtuvo resultados deportivos significativamente mejores que los proyectados por un escenario contrafactual”.
El análisis se basó en un "método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning”, el cual reflejó que Barracas “obtuvo un 8,59% más de sanciones arbitrales favorables (penales y tarjetas a rivales) y un 28,1% menos de sanciones en contra que en un escenario contrafactual sin Tapia en la presidencia de AFA”.
“En términos deportivos, se estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más (dependiendo de la especificación utilizada) de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja”, añadió el informe compartido por Sturzenegger.
Según el informe, para llegar a los resultados utilizaron "datos de todos los partidos disputados por los equipos que compitieron en las mismas categorías que Barracas Central durante los últimos 10 años".
"Los datos fueron obtenidos de la plataforma especializada BeSoccer y la base de datos incluye información de la Primera B Metropolitana (2010–2019), la Primera Nacional (2019–2021) y la Primera División (2021–presente)", sumaron.
La respuesta de Javier Milei
El presidente de la Nación reaccionó al tuit de su ministro y lo respaldó: "El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin", escribió.