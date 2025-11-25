El concejal que conducía borracho su BMW por la Arístides no podrá manejar por un año: qué hará con su banca

El concejal del Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín , se presentó este martes en el Primer Juzgado Contravencional, ubicado en el Palacio de Justicia , para realizar su descargo tras haber dado positivo en un test de alcoholemia durante la madrugada del lunes.

Tras la audiencia, el juez Guillermo Lorca dictaminó una sanción económica de 9.300 unidades fiscales, lo que representa 3.906.000 pesos, y lo inhabilitó para conducir durante un año. Antolín también deberá cumplir con tres meses de tratamiento para no repetir la conducta y realizar actividades con la organización Estrella Amarilla Mendoza .

Al momento de la audiencia, Antolín reconoció lo ocurrido en la madrugada del lunes y por esta razón, la Justicia Contravencional decidió avanzar con un juicio abreviado en el que se le aplicaron las diferentes sanciones.

El hecho ocurrió en la intersección de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas , en la primera cuadra de la reconocida calle mendocina, donde agentes de Tránsito de la Municipalidad de Capital realizaban un operativo de control.

Pasada la 1, los agentes detuvieron a Antolín, quien conducía un BMW descapotable sin patente visible y viajaba acompañado de su pareja. Al realizarle el dosaje, el edil registró 1,15 gramos de alcohol en sangre . Por este motivo, el vehículo fue secuestrado y el concejal quedó aprehendido durante algunas horas en una comisaría.

Según el parte oficial del operativo, al momento de ser detenido, Antolín llevaba una copa de vino en la mano y el auto no tenía ninguna patente colocada. No obstante, el informe también consignó que el dominio del vehículo era AA269MV.

El descargo de Antolín

Los Andes se acercó a los pasillos de Tribunales para conocer la versión del dirigente libertario, quien evitó hacer declaraciones. Solo adelantó que hablará públicamente “una vez que termine el proceso judicial”.

Sin embargo, este medio habló con integrantes de su equipo de trabajo, quienes dieron detalles de lo ocurrido y de la postura que adoptará Antolín frente a las versiones difundidas sobre el momento del dosaje y los pedidos de renuncia a su banca en el HCD.

Según su entorno, Antolín había viajado a Ciudad con su pareja para pasar el fin de semana y porque este martes tenía turno en la agencia oficial de la marca alemana para la colocación de las patentes del vehículo.

Martín Antolín (2) El edil libertario de San Rafael, Martin Antolín en el Primer Juzgado Contravencional a la espera de entrar a la audiencia para realizar su descargo tras dar positivo en un test de alcoholemia. Ramiro Gómez / Los Andes.

Antes del control, el edil –también empresario nocturno– participó de una cata de vinos en un restaurante de Ciudad, ocasión en la que obtuvieron las copas de vidrio que luego tenían en el auto. Al finalizar, la pareja decidió dar una vuelta por Arístides, sabiendo que allí había un operativo de tránsito.

“Martín estaba en condiciones de manejar. Él sabía que estaba ese control porque es de público conocimiento. Cuando lo detuvieron, tenía las dos manos en el volante. Las copas las llevaba su pareja y estaban vacías. Es mentira que estaba manejando con una copa en la mano”, remarcaron.

En esa línea, añadieron que, al ser detenido, un agente le pidió la documentación del auto. Antolín le pidió a su pareja que se la alcanzara, ya que estaba en la guantera. En ese momento, la mujer le entregó las copas al edil para poder buscar los papeles. Fue allí cuando otro inspector lo vio con las copas en las manos.

“Fue un malentendido, no sabemos por qué se dijo eso. Nos llamó mucho la atención; no sabemos si hubo alguna malicia”, afirmaron allegados.

El pedido de renuncia y la desafiliación

Tras hacerse público el hecho, la vicegobernadora Hebe Casado pidió la renuncia del concejal. “Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”, publicó en su cuenta de X.

Horas después, el Partido Libertario informó, mediante un comunicado, que solicitó al Tribunal de Disciplina iniciar el trámite de desafiliación de Antolín y pidió también su renuncia a la banca.

“Nuestro partido sostiene que la libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar”, expresó el documento firmado por la presidenta del espacio, Catalina Garay Lira.

Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin. — Hebe Casado (@hebesil) November 24, 2025

Respecto al pedido de desafiliación del PL, allegados al edil revelaron que estaban al tanto y que previo a la publicación, Antolín habló con Garay Lira y acordaron que termine el proceso judicial para determinar como siguen con este tema. "Ellos hablaron en buenos términos, tienen una buena relación", subrayaron.

A su vez, el bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante de San Rafael emitió un extenso comunicado en el que repudió la conducta del dirigente libertario y también pidió que dejara su banca.

Frente a estos reclamos, el entorno de Antolín fue contundente: “Martín no va a renunciar, no les va a dar ese gusto”. Según señalaron, estos pedidos forman parte “del juego de la política” y consideraron que el concejal debe “recibir esta cachetada” por su rol como funcionario público.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/nXlA9cXOG9 — Partido Libertario Mendoza (@MendozaLib) November 24, 2025

En esa línea, aclararon que al momento del control el edil no estaba cumpliendo funciones, que se puso a disposición de los agentes y que es “la primera vez que recibe este tipo de infracción”. Además, adelantaron que Antolín estará presente este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante y, si decide dar explicaciones, lo hará allí.

“Se va a poner a disposición de la Justicia y le pedirá perdón al pueblo de San Rafael. No va a dejar su banca porque pertenece al partido y porque es el único que se enfrenta a Cornejo en el Sur”, concluyeron desde su equipo.