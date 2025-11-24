"Mejor de lo esperado" definió Victoria Contardo en Aconcagua Radio el fin de semana turístico en San Rafael

En Aconcagua Radio, la directora de Turismo de San Rafael , Victoria Contardo, brindó un balance más que positivo sobre el movimiento turístico durante el último fin de semana largo. Con una ocupación que superó el 90% y un promedio general del 86% en las cuatro noches, el departamento vivió una reactivación que “sobrepasó las expectativas”.

Andrés "Peti" Lombardi en Aconcagua Radio: "El radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de la sociedad argentina"

En Aconcagua Radio: Jimena Politino, autora de Finanzas para Mabeles y otros seres curiosos

Contardo señaló que la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino fue uno de los grandes motores de convocatoria, atrayendo no solo a turistas sino también a vecinos de toda la zona sur de Mendoza. A esto se sumaron “muchos eventos que se unieron de manera inesperada”, entre ellos un Congreso de Gastronomía, torneos de rugby, hockey, danza y una cargada agenda de shows musicales.

“Fue un fin de semana que no esperábamos con tanto movimiento. Se juntaron muchas actividades y eso activó no sólo la ciudad sino también el sector de alojamiento”, explicó.

Uno de los datos más alentadores fue el rendimiento de los apart hoteles, que alcanzaron entre 98% y 99% de ocupación, mientras que los hoteles de 2 y 3 estrellas llegaron a cifras cercanas al 94%. Un repunte que, según Contardo, devuelve algo de alivio a un sector que venía golpeado por la competencia de alojamientos particulares y aplicaciones de alquiler temporario.

A diferencia de otros fines de semana, en esta ocasión San Rafael recibió un flujo importante de visitantes de otras provincias, especialmente San Luis, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. También se mantuvo fuerte el turismo de cercanía, con mendocinos que aprovecharon los días de calor para disfrutar espejos de agua y actividades al aire libre.

“Vimos muchas familias y también contingentes. El carácter extra largo del fin de semana ayudó muchísimo a que se vendieran más noches”, detalló.

El impacto de los recitales

La funcionaria destacó además el papel de los grandes shows que tuvieron lugar en el departamento, como La Konga en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, acompañada por bandas locales y regionales.

“Los recitales están en un boom y eso también moviliza turismo. Fue una excelente noche, muy disfrutada por todos”, comentó.

Proyecciones para diciembre y la temporada de verano

De cara a lo que viene, Contardo explicó que esta semana comenzarán a medir proyecciones para el próximo fin de semana largo de diciembre. Aunque reconoce que esa fecha suele estar atravesada por los cierres de año y el fin del ciclo escolar, se muestran optimistas.

El área de Turismo ya trabaja en la presentación de la temporada de verano, que buscará reforzar la promoción del destino en ferias y acciones conjuntas con el sector privado.

“El año no ha sido bueno a nivel macroeconómico, pero este movimiento nos da esperanza. Estamos recibiendo buenos números y eso nos permite planificar mejor lo que viene”, concluyó.

San Rafael cierra así un fin de semana largo que no solo revitalizó su circuito turístico, sino que dejó señales de recuperación para el último tramo del año.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com