Luis Petri en Aconcagua Radio: "Traer a los Granaderos a Mendoza es un acto de justicia histórica"

El ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo por Mendoza, Luis Petri , encabezó en la provincia el acto de restitución del Regimiento de Granaderos a Caballo y lo explicó en diálogo con Aconcagua Radio . Describió la jornada como “un acto de justicia” y subrayó la dimensión histórica del hecho.

Según Petri, era una deuda simbólica: “Habían granaderos en Yapeyú… también en San Lorenzo… pero no habían granaderos en Mendoza”, dijo, remarcando la paradoja de que “Mendoza fue la cuna de la libertad de medio continente y aquí se gestó el Ejército de los Andes”. Por eso, afirmó: “Tenemos que traer a los granaderos a esos granaderos, a ese regimiento”. Aclaró que la ceremonia no se realizó antes para evitar que se leyera en clave electoral: “No se merece que se contamine con la política”.

Consultado por la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo en el acto, Petri señaló: “Estuvo invitado el gobernador y la vicegobernadora. Lamentablemente el gobernador no pudo estar”. Negó tensiones: “No hay mala relación”. Incluso recordó que días antes “estuvimos el domingo sentados en la misma mesa en Malargüe”.

Para Petri, las especulaciones son esperables, pero no centrales: “Es razonable que se analice quiénes estaban presentes y quiénes ausentes, pero lo importante es que los granaderos volvieron a Mendoza”.

Antes de asumir su banca en Diputados, Petri mantiene una agenda cargada en Defensa. Detalló que “llegan los primeros Strikers el 24”, vehículos blindados reclamados desde hace casi dos décadas, y que “los F-16 llegan el 5 de diciembre”. Subrayó que estos equipamientos son claves “para poder custodiar las fronteras”.

La agenda legislativa que viene

Respecto a su rol en el Congreso, adelantó que uno de los desafíos será acompañar debates como “una modernización laboral, un presupuesto con equilibrio y superávit fiscal” y reformas tributarias. También consideró prioritario avanzar en cambios al Código Penal: “Tenemos un Código Penal de 1921 que ha resistido parches y remiendos”, dijo, proponiendo “aumentar las penas de los delitos más violentos”.

Sobre posibles cargos en la Cámara baja, aclaró: “No, no... está confirmado que Martín va a ser el presidente y Colón el jefe de bloque”. Reivindicó su perfil de trabajo: “Vengo a colaborar, es lo que mejor sé hacer”.

Identidad sanmartiniana

Petri cerró con una reflexión más personal: “Nací en San Martín, vivo en Paso de los Andes, viví en Mitre…”. Definió a San Martín como “una figura inspiradora” y destacó la importancia de mantener viva esa identidad. También recordó la recuperación de la casa vinculada a Merceditas para convertirla en museo.

