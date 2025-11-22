22 de noviembre de 2025 - 19:33

Andrés "Peti" Lombardi en Aconcagua Radio: "El radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de la sociedad argentina"

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR provincial analizó el acuerdo interno del partido, cuestionó el rumbo del radicalismo nacional y defendió el vínculo programático con La Libertad Avanza.

Andrés Peti Lombardi
Por Redacción

En medio del cuarto Campamento de la Juventud Radical en Tupungato, Andrés “Peti” Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y de la Unión Cívica Radical en Mendoza, pasó por La Lengua Suelta, en Aconcagua Radio y dejó definiciones sobre el presente y futuro del partido, la situación nacional y la relación con La Libertad Avanza.

Leé además

neurociencia en aconcagua radio: la sala publica que cambia el entrenamiento deportivo en guaymallen

Neurociencia en Aconcagua Radio: La sala pública que cambia el entrenamiento deportivo en Guaymallén

Por Redacción
luis petri en aconcagua radio: traer a los granaderos a mendoza es un acto de justicia historica

Luis Petri en Aconcagua Radio: "Traer a los Granaderos a Mendoza es un acto de justicia histórica"

Por Redacción

Lombardi confirmó que la interna provincial llega a las elecciones del 14 de diciembre con una lista de unidad: “Hemos logrado acuerdo en todos los departamentos, en la Juventud y en el Comité Provincia. A partir del 20 de diciembre asumo un segundo mandato”, destacó.

Sobre cómo se conformó esa unidad, detalló que fue un acuerdo amplio entre los espacios predominantes del radicalismo mendocino: “El radicalismo tiene muchos referentes importantes... logramos incluir sobre el final a Fernando Armagnague también”, señaló, con humor al agregar: “Armagnague es lo más complejo. Se dedica a meternos recursos en la Justicia. Le va todo mal, pero nos entretiene”.

Críticas al radicalismo nacional

Lombardi fue especialmente duro con la conducción nacional del partido: “El radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de qué piensan los argentinos que históricamente acompañaron al radicalismo”. Y agregó: “Se paró enfrente de lo que piensan los ciudadanos. Pensaron que había espacio para una tercera posición y no lo había”.

Para el dirigente, la clave era interpretar el escenario político: “La sociedad argentina está dividida en dos, no hay espacio para terceras posiciones”. En ese marco, reivindicó la posición tomada en Mendoza: “Tenemos muchas coincidencias programáticas con el gobierno de Javier Milei y también coincidencias en el electorado”.

Al ser consultado por el rol de Alfredo Cornejo a nivel nacional, Lombardi sostuvo: “Ese ha sido el error fundamental de la conducción nacional: no escuchar a los gobernadores”.

La relación con La Libertad Avanza

Sobre el acuerdo local con LLA, Lombardi aclaró que en Mendoza existe un vínculo programático: “Ese acuerdo reivindica la gestión de Cambia Mendoza y compromete el apoyo del radicalismo a la gestión de Javier Milei”. Y sumó: “Cuando se tienen ideas comunes, es más fácil encarar un frente electoral”.

Consultado sobre los límites de ese entendimiento, sobre todo respecto a la defensa de la Universidad pública, fue taxativo: “Estamos a favor de la Universidad pública. Reivindicamos la Universidad pública”. Pero remarcó diferencias internas dentro del sistema: “No es lo mismo comparar la Universidad Nacional de Cuyo con la Universidad de La Matanza. Hay que empezar a rediscutir qué universidades necesitan ordenamiento”.

Nombres propios y pasadas de factura

Lombardi también habló de figuras internas. Sobre Martín Lousteau, aseguró: “Tenía un aprecio muy grande por Martín, pero estos dos años hizo una mala lectura del radicalismo. Miró hacia adentro en lugar de mirar a la sociedad”.

En cuanto a Ricardo Alfonsín, lanzó una ironía que arrancó risas en el estudio: “Dicen que Raúl Alfonsín era tan inteligente que nunca lo puso en ninguna función pública a Ricardito”.

El estado del debate legislativo

Consultado por la calidad del debate en la Legislatura, Lombardi admitió cambios profundos: “Los debates ya no son como antes. El legislador ahora comunica más en videos cortos. Es la lógica de una sociedad fragmentada”. Y subrayó: “Los legisladores son producto de la sociedad. Si la sociedad está encerrada en burbujas, el debate también lo estará”.

Sobre las críticas de la oposición que tildan a la Legislatura de “escribanía”, respondió: “Esa es una crítica del kirchnerismo para diferenciarse internamente. Escuchamos a la oposición y de hecho hicimos cambios en el presupuesto”.

Lo que viene

De cara a las elecciones desdobladas en siete municipios el 22 de febrero, Lombardi adelantó que repetirán el esquema de alianzas: “Tendremos que volver a firmar el frente electoral con La Libertad Avanza”. Y confirmó: “Convocamos a un congreso extraordinario para el 13 de diciembre, donde seleccionaremos los candidatos del radicalismo”.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se publica la Anthology 4 de Los Beatles y así se completa el proyecto Anthology, que contiene discos con grabaciones inéditas y temas reconstruidos, más un libro, DVD y una película.

Se lanzó la Anthology 4, de The Beatles: el análisis, en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas de Wicked: por siempre (Wicked: Parte II)

Los tres estrenos de cine destacados de la semana, en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
en aconcagua radio, la accesibilidad textil para no videntes

En Aconcagua Radio, la "accesibilidad textil" para no videntes

Por Redacción
Imagen ilustrativa

Analizan en Aconcagua Radio las carreras clandestinas de canes: Por qué la denuncia ciudadana es clave

Por Redacción