Neurociencia en Aconcagua Radio: La sala pública que cambia el entrenamiento deportivo en Guaymallén

La relación entre deporte y neurociencias dejó de ser un concepto abstracto y aterrizó oficialmente en Guaymallén . En diálogo con Aconcagua Radio , el responsable de la Sala ENAD contó cómo funciona este espacio inaugurado en agosto dentro del Polideportivo Poliguay, convertido en la primera sala pública del país dedicada a las Neurociencias aplicadas al entrenamiento deportivo. Lo resume así: “Es la ciencia que estudia el sistema nervioso, por ende su órgano efector, que es el cerebro. Y nosotros como profes de educación física lo aplicamos al deporte”.

El enfoque no es una moda ni un privilegio de deportistas de élite. El proyecto apunta a que la base del entrenamiento contemple funciones ejecutivas esenciales: atención, memoria, coordinación, propiocepción, equilibrio y foco. “Somos partidarios de que la neurociencia se debe empezar a trabajar desde niños, no solamente a los de élite”, remarcan.

La iniciativa toma como referencia el trabajo de Sandra Rossi, pionera en el país. “En provincias como Buenos Aires ya se viene laburando hace muchos años… en Mendoza somos un poco pioneros”, señalan. Y el punto central aparece enseguida: la toma de decisiones bajo presión. “Podés ser muy bueno físicamente y técnicamente, pero lo que más te debilita es tomar decisiones bajo presión”, explican. Esas decisiones, recuerdan, se toman “en cuestión de milisegundos”.

Para medir avances, la sala utiliza sistemas de evaluación específicos como luces de reacción y cartografías numéricas. “Mientras más entrenás la cabeza, más apto estás para tomar decisiones bajo presión”, describen, detallando que las mejoras se miden mes a mes, igual que cualquier variable física.

El entrenamiento también incluye variables externas que suelen condicionar: tiempo, público, presiones, clima emocional. “No es lo mismo el tiempo cuando vas ganando que cuando vas perdiendo”, advierten. Una de las técnicas más llamativas es la inversión de roles, donde los padres pasan a jugar mientras los hijos gritan desde afuera. “Es para que vean que a veces las fallas de los hijos son por las presiones que el padre va y no suma para nada”.

La salud mental aparece como un pilar. “Hoy en día es fundamental”, afirman, señalando la baja tolerancia a la frustración en chicos y adolescentes. Las actividades de la sala permiten detectar falencias grupales, dinámicas de liderazgo y problemas de cohesión. “A veces el líder es positivo y a veces es negativo”, cuentan.

El proyecto nació como un emprendimiento llamado “Conjugando”, con trabajo tanto en clubes como en escuelas a través de juegos de neurodesarrollo. Pero el costo limitaba el acceso, y ahí surgió la propuesta a la Dirección de Deportes de Guaymallén. “Consideramos que todos tienen derecho a tener acceso a esa sala”, explican. Hoy asisten categorías completas de fútbol, hockey, rugby, vóley y más.

El espacio funciona lunes y viernes con entrenamientos grupales para clubes, y martes y jueves por la mañana para deportistas individuales. La demanda es alta: “Por ahí hay demoras de dos semanas”. La idea futura es capacitar más profes para que cada club pueda llevar la neurociencia a su propia planificación.

El cierre del proyecto es también una definición política. “Creemos en las políticas deportivas y que el Estado tiene que estar presente”, afirman. Y señalan que la salud mental juvenil es uno de los ejes más urgentes. Por eso imaginan también la expansión del modelo hacia escuelas. “Las habilidades cognitivas están totalmente vinculadas… la verdad que ves muchos resultados”.

