Una charla con Mauricio Badaloni sobre el corredor bioceánico, en Aconcagua Radio

Mauricio Badaloni, referente industrial, destaca el compromiso presidencial y la necesidad de reducir costos y tiempos en la conectividad con Chile, clave para el 75% del comercio bilateral.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael participó de una reunión con el Embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Cristián Uriarte Herrera, realizada en la sede de la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y secretario de la Unión Industrial Mendocina (UIM), expresó "renovadas esperanzas" tras una reunión de empresarios con el embajador de Chile en Argentina, enfocada en mejorar el paso fronterizo.

Fue en una charla con Aconcagua Radio, donde Badaloni, quien también es empresario del transporte, resaltó la nueva filosofía del presidente argentino Javier Milei y el primer encuentro con su homólogo chileno, José Kast, indicando que ambos países están "con la idea y la energía puesta para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile y fundamentalmente bajar costos".

Un dato es que el 75% u 80% de los bienes transables entre Argentina y Chile pasan por el corredor bioceánico. Se abordó la problemática de los cierres preventivos del paso, señalando que Chile se había apartado de acuerdos binacionales. También se discutió la necesidad de un "código compartido de las bases de datos", ya que existen cuatro organismos descentralizados por cada lado y Chile no es miembro del Mercosur, lo que dificulta los trámites.

El objetivo es reducir los tiempos de espera, que pueden ser de hasta 8 horas a 3300 metros de altura, sin perder los controles. Badaloni enfatizó que la falta de fluidez genera costos adicionales para ambos países.

Entre otros temas discutidos, Badaloni afirmó que también se abordó el mal estado de la ruta en Argentina y la necesidad de un hub logístico en Mendoza para dinamizar el comercio y el transporte.