En Aconcagua Radio: Jimena Politino, autora de Finanzas para Mabeles y otros seres curiosos

En Aconcagua Radio conversamos con Jimena Politino, contadora, comunicadora y creadora de contenido financiero, que acaba de lanzar su libro Finanzas para Mabeles y otros seres curiosos. Una propuesta que combina claridad, humor y ejemplos de todos los días para acercar el mundo de las finanzas personales a quienes, aun sin formación económica, quieren entender mejor qué hacer con su plata.

Andrés "Peti" Lombardi en Aconcagua Radio: "El radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de la sociedad argentina"

“Escribí el libro como si fuera para ella —contó—. Mi mamá siempre administró su casa y su negocio, pero como cualquiera, necesitaba herramientas prácticas. Quise hacer algo que se pudiera subrayar, anotar y usar de referencia cada vez que una situación económica nos supera”. La premisa es simple: no se trata de un manual académico, sino de una guía para entender dónde estamos parados y cómo tomar decisiones concretas, desde salir de deudas hasta definir objetivos financieros posibles.

Para Jimena todo gira en torno a aprender a decir que sí y que no en materia económica, algo que afecta tanto a quienes trabajan en la formalidad como a quienes viven entre ingresos variables y urgencias cotidianas. Jimena es clara: “Nadie nos enseñó” dice. Ni en la escuela ni en la mayoría de las casas hubo una formación básica sobre el uso responsable de la tarjeta de crédito, qué hacer frente al sobreendeudamiento o cómo ordenar gastos y prioridades. Ese vacío, explica, se traduce en problemas reales: familias que evitan hablar de dinero, parejas que conviven sin acuerdos sobre gastos comunes, hijos que crecen sin referencias para administrar su plata. “Hay un capítulo del libro dedicado justamente a las finanzas en familia. Son conversaciones incómodas al principio, pero necesarias”, remarcó.

Jimena lo ve todos los días en los mensajes que recibe: personas que quieren tomar mejores decisiones, entender si les conviene alquilar o comprar, elegir entre un auto usado o uno nuevo, o aprovechar un ingreso extra sin perderlo en consumos impulsivos. “Todas esas decisiones implican plata, y muchas veces no sabemos cómo encararlas”, explicó.

Su libro, asegura, es una continuación natural de su trabajo en redes y en medios: otra forma de llegar a la “gente común”, esas personas que quieren mejorar su economía pero no saben por dónde empezar. De ahí el nombre: "Mabeles" como símbolo de quienes hacen malabares cotidianos con gastos, deudas, anhelos y la sensación permanente de que falta información.

Politino busca cambiar ese panorama con un enfoque accesible, cotidiano y realista. Y recuerda que mejorar la relación con el dinero no es una cuestión de suerte ni de habilidad matemática, sino de herramientas. Herramientas que, según ella, todos podemos aprender.

Con su nuevo libro, la autora apuesta a que cada lector encuentre una brújula económica posible y, sobre todo, una sensación de orden en medio del caos financiero de todos los días. Una guía práctica que, como dice su título, está destinada a las Mabeles… y a cualquiera que quiera dejar de improvisar con su economía.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com