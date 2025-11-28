Minería: el Banco de San Juan y Finning Argentina S.A. sellan una alianza para impulsar nuevas inversiones

ElBanco de San Juan, mediante la Unidad Minera del Grupo Petersen, consolidó un nuevo acuerdo orientado a fortalecer la actividad minera en la región. La entidad presentó instrumentos financieros destinados a acompañar a empresas del sector que buscan ampliar su capacidad operativa.
La iniciativa se formalizó a través de una alianza estratégica con Finning Argentina S.A., con el objetivo de facilitar el acceso a equipos, maquinaria y capital de trabajo en condiciones competitivas, reforzando el desarrollo de la cadena de valor minera.
Cómo esta alianza financiera busca potenciar la minería argentina
La propuesta conjunta entre el Banco de San Juan y Finning Argentina S.A. ofrece líneas de crédito específicas para inversión, leasing y capital de trabajo, con plazos de hasta 48 y 61 meses para cada caso, y hasta 18 meses cuando se trata de necesidades operativas inmediatas. Todas las opciones cuentan con tasas preferenciales adaptadas a los distintos destinos de financiamiento.
Durante la presentación, Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería del Banco, subrayó el objetivo del acuerdo al afirmar: “Desde la Gerencia de Banca Minera, trabajamos en el diseño de soluciones concretas para impulsar el crecimiento de la minería en nuestros territorios y con fuerte sentido de desarrollo regional. Esta alianza con Finning Argentina S.A. nos permite ampliar la oferta de productos y estar cada vez más alineados a los requerimientos de nuestros clientes, con herramientas financieras adaptadas a la evolución de sus empresas”.
La participación de Finning Argentina S.A., mayor distribuidor mundial de Caterpillar, aporta respaldo técnico y operativo mediante su experiencia de más de 90 años en la comercialización, alquiler y mantenimiento de equipos para minería y otras industrias estratégicas.
Un acuerdo que apunta al desarrollo económico regional
La articulación entre instituciones financieras y proveedores de tecnología es clave para sostener el avance de la actividad minera en Argentina. Con esta alianza, el Banco de San Juan refuerza su estrategia de acompañar proyectos de inversión que impulsen empleo, infraestructura y competitividad en las economías locales.
Finning, por su parte, amplía su alcance territorial ofreciendo acceso directo a soluciones técnicas y equipos de alto rendimiento para operaciones mineras. Juntas, ambas instituciones buscan facilitar herramientas que permitan a las empresas responder a los desafíos actuales del sector y avanzar en planes de expansión.
Los interesados en conocer cómo acceder al financiamiento pueden consultar la información disponible en la plataforma oficial del Banco de San Juan haciendo clic en este link.