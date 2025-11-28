Minería: el Banco de San Juan y Finning Argentina S.A. sellan una alianza para impulsar nuevas inversiones

El Banco de San Juan y Finning Argentina S.A. lanzan nuevas líneas de financiamiento para maquinaria, leasing y capital de trabajo destinadas al sector minero.

La alianza incluye financiamiento exclusivo para la compra y renovación de equipos estratégicos.

El Banco de San Juan, mediante la Unidad Minera del Grupo Petersen, consolidó un nuevo acuerdo orientado a fortalecer la actividad minera en la región. La entidad presentó instrumentos financieros destinados a acompañar a empresas del sector que buscan ampliar su capacidad operativa.

La iniciativa se formalizó a través de una alianza estratégica con Finning Argentina S.A., con el objetivo de facilitar el acceso a equipos, maquinaria y capital de trabajo en condiciones competitivas, reforzando el desarrollo de la cadena de valor minera.

Cómo esta alianza financiera busca potenciar la minería argentina La propuesta conjunta entre el Banco de San Juan y Finning Argentina S.A. ofrece líneas de crédito específicas para inversión, leasing y capital de trabajo, con plazos de hasta 48 y 61 meses para cada caso, y hasta 18 meses cuando se trata de necesidades operativas inmediatas. Todas las opciones cuentan con tasas preferenciales adaptadas a los distintos destinos de financiamiento.

Banco San Juan desembarca en Calingasta con una nueva sucursal estratégica en Barreal Banco San Juan desembarca en Calingasta con una nueva sucursal estratégica en Barreal. Durante la presentación, Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería del Banco, subrayó el objetivo del acuerdo al afirmar: “Desde la Gerencia de Banca Minera, trabajamos en el diseño de soluciones concretas para impulsar el crecimiento de la minería en nuestros territorios y con fuerte sentido de desarrollo regional. Esta alianza con Finning Argentina S.A. nos permite ampliar la oferta de productos y estar cada vez más alineados a los requerimientos de nuestros clientes, con herramientas financieras adaptadas a la evolución de sus empresas”.

La participación de Finning Argentina S.A., mayor distribuidor mundial de Caterpillar, aporta respaldo técnico y operativo mediante su experiencia de más de 90 años en la comercialización, alquiler y mantenimiento de equipos para minería y otras industrias estratégicas.