Es del sanjuanino Alejandro Cabrera: confirman la identidad del cuerpo hallado en La Serena

Sanjuanino desaparecido en La Serena: hallaron un cuerpo en el mar 10 días después

La prohibición que los argentinos ignoran en las playas de Chile y los deja expuestos a la tragedia

El hallazgo del cadáver ocurrió el jueves, cuando una patrullera de la Armada, durante un recorrido programado, divisó el cuerpo a media agua y a unos 500 metros del punto donde el joven argentino fue arrastrado por el oleaje el pasado 17 de noviembre.

Aunque desde el primer momento surgieron indicios, como el traje de baño y rasgos coincidentes, la identificación quedó confirmada tras peritajes dactiloscópicos realizados por la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional, según lo informado por el diario serenense El Día.

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, declaró que el trabajo conjunto entre la PDI, la Armada y otros organismos permitió recuperar el cuerpo y aplicar un procedimiento científico-técnico que brindó certeza absoluta sobre su identidad.

Tras 11 días confirmaron la muerte del joven sanjuanino de 17 años ahogado en La Serena, Chile

Búsqueda de argentino de 17 años en La Serena, Chile

En paralelo, el Servicio Médico Legal llevó adelante los exámenes tanatológicos y la PDI gestionó diligencias internacionales ante el Consulado de Argentina para obtener registros huellodactilares que completaron el análisis forense.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, detalló que el cuerpo fue visto “a media agua en las cercanías de Cuatro Esquinas, aproximadamente a 500 metros en dirección donde nos encontrábamos en el puesto de mando”, es decir, en el mismo sector donde se concentraron los esfuerzos de búsqueda desde el inicio.

Aunque el operativo oficial había finalizado el lunes 24 de noviembre, Sarzosa aclaró que la Armada siguió atenta a la zona.

“Las labores no cesaron por parte de la autoridad marítima, de forma aleatoria y ocasional, lo que finalmente permitió el avistamiento 11 días después del incidente”, indicó.

"Hasta que Dios nos reúna": la emotiva despedida al sanjuanino desaparecido en La Serena Despedida al sanjuanino que murió ahogado en La Serena Gentileza | Diario El Día

Una desaparición que enlutó a dos países

Alejandro nació en San Juan, per o residía con su familia en Chile desde hace un año. Su desaparición ocurrió el lunes 17 de noviembre, cerca del mediodía, cuando ingresó al mar junto a cuatro familiares de entre 12 y 22 años. Minutos después, la marea comenzó a arrastrarlos mar adentro.

Un trabajador que pasaba por la playa advirtió la situación y se lanzó al agua para ayudarlos. Luego se sumaron más personas al rescate y lograron sacar a cuatro de los jóvenes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

Alejandro, en cambio, quedó atrapado por el oleaje y desapareció a pocos metros de la rompiente. Desde entonces, la Armada chilena mantuvo un operativo de búsqueda por aire, mar y tierra.

Días atrás, la familia y los amigos despidieron a Alejandro con una emotiva ceremonia en la playa donde se lo vio por última vez. Las chances de hallarlo con vida eran nulas.