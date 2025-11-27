27 de noviembre de 2025 - 09:19

ANSES confirmó el aumento de la AUH en diciembre: montos y fechas de cobro

ANSES aplicará un aumento del 2,34% en la AUH desde diciembre 2025 y confirmó los nuevos montos, complementos y el calendario completo de pagos.

ANSES actualizó los montos de la AUH según el índice de inflación de octubre.

ANSES actualizó los montos de la AUH según el índice de inflación de octubre.

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

La ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento del 2,34% en diciembre, actualización aplicada según el Índice de Precios al Consumidor de octubre. La suba ajusta los valores del beneficio en un mes clave para los hogares que dependen de esta asistencia.

Redacción Economía
Además de los nuevos montos, el organismo detalló los pagos adicionales y los importes diferenciados para quienes viven en zonas desfavorables, junto con los complementos alimentarios que se otorgan de manera automática.

Nuevos montos de la AUH con el aumento de ANSES en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que “desde el primer día del cronograma, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán consultar su liquidación ingresando en Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social”. Con la actualización del 2,34%, así quedan los montos:

Montos generales

  • Menor de edad: $122.492

    • Pago directo: $97.993,60

    • Retención: $24.498,40

  • Hijo con discapacidad: $398.853

  • Pago directo: $319.082,40

  • Retención: $79.770,60

AUH y Tarjeta Alimentar.jpg
Las familias tambi&eacute;n recibir&aacute;n Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Las familias también recibirán Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Montos para zona desfavorable

ANSES sostuvo que “el organismo paga un plus por zona desfavorable a los beneficiarios que residen en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones”.

  • Menor de edad: $159.263,20

    • Pago directo: $127.410,56

    • Retención: $31.852,64

  • Hijo con discapacidad: $506.653

    • Pago directo: $405.322,40

    • Retención: $101.330,60

Complementos automáticos

  • Tarjeta Alimentar:

    • $52.250 por un hijo

    • $81.936 por dos hijos

    • $108.062 por tres o más

  • Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $46.198

Una familia con un hijo recibirá $150.243,60 sumando AUH y Tarjeta Alimentar, y $196.441,60 si está alcanzada por el Plan de los Mil Días.

Calendario completo de pagos de la AUH en diciembre 2025

ANSES confirmó que los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular. El cronograma queda establecido así:

  • Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0

  • Miércoles 10: terminados en 1

  • Jueves 11: terminados en 2

  • Viernes 12: terminados en 3

  • Lunes 15: terminados en 4

  • Martes 16: terminados en 5

  • Miércoles 17: terminados en 6

  • Jueves 18: terminados en 7

  • Viernes 19: terminados en 8

  • Lunes 22: terminados en 9

