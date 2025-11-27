ANSES confirmó el aumento de la AUH en diciembre: montos y fechas de cobro

La ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento del 2,34% en diciembre , actualización aplicada según el Índice de Precios al Consumidor de octubre. La suba ajusta los valores del beneficio en un mes clave para los hogares que dependen de esta asistencia.

Además de los nuevos montos , el organismo detalló los pagos adicionales y los importes diferenciados para quienes viven en zonas desfavorables, junto con los complementos alimentarios que se otorgan de manera automática.

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que “desde el primer día del cronograma, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán consultar su liquidación ingresando en Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social”. Con la actualización del 2,34%, así quedan los montos:

Pago directo: $319.082,40

Retención: $79.770,60

AUH y Tarjeta Alimentar.jpg Las familias también recibirán Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Freepik - Canva

Montos para zona desfavorable

ANSES sostuvo que “el organismo paga un plus por zona desfavorable a los beneficiarios que residen en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones”.

Menor de edad: $159.263,20 Pago directo: $127.410,56 Retención: $31.852,64

Hijo con discapacidad: $506.653 Pago directo: $405.322,40 Retención: $101.330,60



Complementos automáticos

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo $81.936 por dos hijos $108.062 por tres o más

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $46.198

Una familia con un hijo recibirá $150.243,60 sumando AUH y Tarjeta Alimentar, y $196.441,60 si está alcanzada por el Plan de los Mil Días.

Calendario completo de pagos de la AUH en diciembre 2025

ANSES confirmó que los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular. El cronograma queda establecido así: