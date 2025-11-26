26 de noviembre de 2025 - 16:04

Aviso de ANSES: un trámite vence en diciembre y miles de familias pueden quedarse sin cobrar

En caso de no realizar el trámite, los implicados perderán un beneficio clave. Conocé el paso a paso para realizar la presentación digital.

Anses advierte sobre el vencimiento de un trámite en diciembre. 

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Anses reiteró la necesidad de completar un trámite importantísimo antes de fin de año: la presentación de la Libreta AUH 2025. Quienes no lo hagan antes del 31 de diciembre perderán la posibilidad de cobrar el 20% acumulado correspondiente a 2024, un refuerzo económico fundamental para miles de familias.

Según informó Noticias Argentinas, Anses recordó la fecha límite para entregar la Libreta AUH, necesaria para acceder a la totalidad del beneficio. Este trámite está destinado a quienes cumplen con los requisitos vigentes establecidos por el organismo.

Comunicado de Anses sobre la Libreta AUH 2025

“ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 puede realizarse a través de mi ANSES, ya sea desde la web del organismo o desde la app, hasta el 31 de diciembre.

Con este trámite, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes y acceden al 20 por ciento del complemento acumulado durante 2024.

Es importante aclarar que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite en mi ANSES y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias”.

Paso a paso: cómo realizar la presentación en Anses

  1. Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. En la sección Hijos-Libreta AUH se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
  3. En caso de que haga falta completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, hay que seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  4. Imprimir el formulario, en una sola hoja y con buena calidad de impresión, y llevarlo al centro de salud o a la escuela, en caso de que así corresponda, para que sea completado y firmado.
  5. Sacar una foto al formulario completo. En este punto, algo fundamental es tomar la foto sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. Además, la imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
  6. Luego, se debe reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos-Libreta AUH-Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
  7. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

A tener presente

“En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o a través de un operativo de atención del organismo”, completa la información oficial.

