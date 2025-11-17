Pensiones no Contributivas ANSES: aumento y fechas de cobro en diciembre

ANSES confirmó el aumento de las Pensiones no Contributivas y el cronograma de pago de diciembre, con montos actualizados, bono vigente y fechas por DNI.

Los montos de diciembre incluyen aumento por movilidad, bono y aguinaldo.

ANSES confirmó el aumento de las Pensiones no Contributivas para diciembre, que será del 2,34% según la movilidad basada en el IPC de octubre. Además, se mantiene el bono de $70.000, lo que impacta directamente en los montos finales que percibirán todas las categorías de PNC.

El organismo también dio a conocer el cronograma oficial de pagos, con las fechas de cobro ordenadas por terminación de DNI. Con esta información, los titulares pueden anticipar cuánto cobrarán exactamente y cuándo estará disponible el haber de diciembre.

Créditos ANSES.jpg El cronograma de ANSES ordena los pagos según la terminación del DNI. Cuánto se cobrará en diciembre y cuál es el cronograma confirmado por ANSES La ANSES detalló que, debido al congelamiento del bono, las PNC por discapacidad y por vejez tendrán “una suba real del 1,80%”, mientras que para las madres de siete hijos “el aumento efectivo será del 1,93%”. A continuación, se informaron los montos actualizados:

PNC por discapacidad y por vejez: $238.615,71. Con bono y aguinaldo, $427.923,56 .

Madres de siete hijos: $340.879,59. Con bono y aguinaldo, $581.319,38 .

PUAM: $272.703,67. Con bono y aguinaldo, $479.055,50. ANSES también confirmó que las titulares de la PNC para madres de siete hijos seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar, otorgada “gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano”.

En cuanto a las fechas de cobro, la Resolución 1091/2024 estableció el siguiente orden: