Pensiones no Contributivas ANSES: aumento y fechas de cobro en diciembre

ANSES confirmó el aumento de las Pensiones no Contributivas y el cronograma de pago de diciembre, con montos actualizados, bono vigente y fechas por DNI.

Los montos de diciembre incluyen aumento por movilidad, bono y aguinaldo.

ANSES confirmó el aumento de las Pensiones no Contributivas para diciembre, que será del 2,34% según la movilidad basada en el IPC de octubre. Además, se mantiene el bono de $70.000, lo que impacta directamente en los montos finales que percibirán todas las categorías de PNC.

El organismo también dio a conocer el cronograma oficial de pagos, con las fechas de cobro ordenadas por terminación de DNI. Con esta información, los titulares pueden anticipar cuánto cobrarán exactamente y cuándo estará disponible el haber de diciembre.

El cronograma de ANSES ordena los pagos según la terminación del DNI.

Cuánto se cobrará en diciembre y cuál es el cronograma confirmado por ANSES

La ANSES detalló que, debido al congelamiento del bono, las PNC por discapacidad y por vejez tendrán “una suba real del 1,80%”, mientras que para las madres de siete hijos “el aumento efectivo será del 1,93%”. A continuación, se informaron los montos actualizados:

  • PNC por discapacidad y por vejez: $238.615,71. Con bono y aguinaldo, $427.923,56.

  • Madres de siete hijos: $340.879,59. Con bono y aguinaldo, $581.319,38.

  • PUAM: $272.703,67. Con bono y aguinaldo, $479.055,50.

ANSES también confirmó que las titulares de la PNC para madres de siete hijos seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar, otorgada “gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano”.

Las madres de siete hijos mantienen el cobro automático de la Tarjeta Alimentar.

En cuanto a las fechas de cobro, la Resolución 1091/2024 estableció el siguiente orden:

  • Martes 9 de diciembre: DNI 0 y 1

  • Miércoles 10 de diciembre: DNI 2 y 3

  • Jueves 11 de diciembre: DNI 4 y 5

  • Viernes 12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9

Cómo consultar la liquidación y verificar el monto exacto a cobrar

Para evitar demoras y asegurarse de que el aumento y el bono estén correctamente acreditados, ANSES recordó que todos los titulares pueden revisar su liquidación desde Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede ver el detalle de los haberes, los adicionales incluidos, los descuentos aplicados y la fecha exacta de cobro, información clave especialmente en un mes como diciembre.

El acceso previo a esta consulta permite a los beneficiarios organizar sus gastos, confirmar que los montos se hayan actualizado según la movilidad y prever cualquier gestión adicional antes de la acreditación del haber.

