Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 17 de noviembre

El precio del dólar oficial cerró una semana normal, a pesar de los datos de inflación del mes de octubre. Conocé cómo abrirán los bancos este lunes.

El precio del dólar a la venta terminó una semana normal, a pesar de los datos ofrecidos por el INDEC en cuanto a la inflación del mes pasado (2,3%). Sin embargo, la caída del riesgo país (596) marcó el nivel más bajo del año, debido al eco producido por las elecciones legislativas y a la confianza del FMI.

El Banco Central de la República Argentina emite su publicación sobre el cierre del precio del dólar oficial de distintos bancos.

Cotización del dólar para este lunes 17 de noviembre Banco Nación: $1.430

$1.430 Banco Galicia: $1.430

$1.430 Banco BBVA: $1.430

$1.430 Banco Santander: $1.435

$1.435 Banco Ciudad: $1.435

$1.435 Banco Patagonia: $1.440

$1.440 Banco Macro: $1.435

$1.435 Banco Hipotecario: $1.430

$1.430 Banco Supervielle: $1.426

$1.426 Banco Piano: $1.440

$1.440 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.435

$1.435 Brubank: $1.430 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país en la actualidad El mercado cambiario tuvo una semana de alivio en el país, con un retroceso generalizado en las distintas cotizaciones del dólar.

El tipo de cambio oficial se mantuvo estable y el mayorista acumuló una baja cercana a los $50 , cerrando por debajo del límite superior de la banda cambiaria.

se mantuvo y el acumuló una baja cercana a los , cerrando por debajo del límite superior de la banda cambiaria. La tendencia también alcanzó a las variantes paralelas, como el blue, el MEP y el contado con liquidación, que acompañaron el movimiento descendente y aportaron cierta tranquilidad a los operadores. En los mercados financieros se observó apenas un repunte luego de que disminuyera la incertidumbre vinculada a las elecciones de medio término. De hecho, algunas empresas aceleraron la emisión de Obligaciones Negociables, lo que derivó en un ingreso de miles de millones de dólares en pocas jornadas y mostró un renovado apetito por activos locales. Las acciones argentinas también avanzaron, en parte impulsadas por la expectativa de un posible entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos que generó interés entre inversores institucionales.