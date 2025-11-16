16 de noviembre de 2025 - 09:17

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 17 de noviembre

El precio del dólar oficial cerró una semana normal, a pesar de los datos de inflación del mes de octubre. Conocé cómo abrirán los bancos este lunes.

dólar lunes

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar a la venta terminó una semana normal, a pesar de los datos ofrecidos por el INDEC en cuanto a la inflación del mes pasado (2,3%). Sin embargo, la caída del riesgo país (596) marcó el nivel más bajo del año, debido al eco producido por las elecciones legislativas y a la confianza del FMI.

Leé además

Dólar hoy

El dólar finalizó una semana a la baja y acumuló una caída de $20: a cuanto cotiza

Por Redacción Economía
Francisco De Narváez, dueño de Changomás, juega fuerte para quedarse con Carrefour en Argentina

Carrefour se va de Argentina: la sugestiva táctica de Francisco de Narváez para quedarse con 700 sucursales

Por Redacción Economía
dólar lunes

Precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina emite su publicación sobre el cierre del precio del dólar oficial de distintos bancos.

Cotización del dólar para este lunes 17 de noviembre

  • Banco Nación: $1.430
  • Banco Galicia: $1.430
  • Banco BBVA: $1.430
  • Banco Santander: $1.435
  • Banco Ciudad: $1.435
  • Banco Patagonia: $1.440
  • Banco Macro: $1.435
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Supervielle: $1.426
  • Banco Piano: $1.440
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.435
  • Brubank: $1.430

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país en la actualidad

El mercado cambiario tuvo una semana de alivio en el país, con un retroceso generalizado en las distintas cotizaciones del dólar.

  • El tipo de cambio oficial se mantuvo estable y el mayorista acumuló una baja cercana a los $50, cerrando por debajo del límite superior de la banda cambiaria.
  • La tendencia también alcanzó a las variantes paralelas, como el blue, el MEP y el contado con liquidación, que acompañaron el movimiento descendente y aportaron cierta tranquilidad a los operadores.

En los mercados financieros se observó apenas un repunte luego de que disminuyera la incertidumbre vinculada a las elecciones de medio término. De hecho, algunas empresas aceleraron la emisión de Obligaciones Negociables, lo que derivó en un ingreso de miles de millones de dólares en pocas jornadas y mostró un renovado apetito por activos locales. Las acciones argentinas también avanzaron, en parte impulsadas por la expectativa de un posible entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos que generó interés entre inversores institucionales.

Dólar lunes

Por último, el riesgo país registró una marcada compresión inferior a los 600 puntos básicos, un movimiento que algunos analistas interpretan como una señal de mayor confianza en la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros. Sin embargo, la inflación continúa en el centro de las preocupaciones. Para lo que viene, las primeras estimaciones privadas para noviembre ubican el índice mensual cerca del 2,5 por ciento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los bancos aplican recortes y modifican el rendimiento del plazo fijo.

Cambia el plazo fijo: cuánto gana al invertir $3.000.000 a 30 días

Por Melisa Sbrocco
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este viernes 14 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 14 de noviembre

Por Redacción Economía
El presidente Javier Milei presentando en el Congreso Nacional el proyecto de ley del presupuesto nacional 2025.

El Gobierno nacional confía en aprobar por primera vez un Presupuesto: "Están las condiciones dadas"

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar para este jueves 13 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 13 de noviembre

Por Redacción Economía