Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 17 de noviembre

El precio del dólar a la venta terminó una semana normal, a pesar de los datos ofrecidos por el INDEC en cuanto a la inflación del mes pasado (2,3%). Sin embargo, la caída del riesgo país (596) marcó el nivel más bajo del año, debido al eco producido por las elecciones legislativas y a la confianza del FMI.
Precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina emite su publicación sobre el cierre del precio del dólar oficial de distintos bancos.
Cotización del dólar para este lunes 17 de noviembre
Banco Nación: $1.430
Banco Galicia: $1.430
Banco BBVA: $1.430
Banco Santander: $1.435
Banco Ciudad: $1.435
Banco Patagonia: $1.440
Banco Macro: $1.435
Banco Hipotecario: $1.430
Banco Supervielle: $1.426
Banco Piano: $1.440
Banco Comercio: $1.415
ICBC: $1.435
Brubank: $1.430
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país en la actualidad
El mercado cambiario tuvo una semana de alivio en el país, con un retroceso generalizado en las distintas cotizaciones del dólar.
El tipo de cambio oficial se mantuvo estable y el mayorista acumuló una baja cercana a los $50, cerrando por debajo del límite superior de la banda cambiaria.
La tendencia también alcanzó a las variantes paralelas, como el blue, el MEP y el contado con liquidación, que acompañaron el movimiento descendente y aportaron cierta tranquilidad a los operadores.
En los mercados financieros se observó apenas un repunte luego de que disminuyera la incertidumbre vinculada a las elecciones de medio término. De hecho, algunas empresas aceleraron la emisión de Obligaciones Negociables, lo que derivó en un ingreso de miles de millones de dólares en pocas jornadas y mostró un renovado apetito por activos locales. Las acciones argentinas también avanzaron, en parte impulsadas por la expectativa de un posible entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos que generó interés entre inversores institucionales.
Por último, el riesgo país registró una marcada compresión inferior a los 600 puntos básicos, un movimiento que algunos analistas interpretan como una señal de mayor confianza en la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros. Sin embargo, la inflación continúa en el centro de las preocupaciones. Para lo que viene, las primeras estimaciones privadas para noviembre ubican el índice mensual cerca del 2,5 por ciento.