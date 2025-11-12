El Gobierno nacional confía en aprobar por primera vez un Presupuesto: "Están las condiciones dadas"

El Gobierno nacional anticipó que espera contar con un Presupuesto aprobado para 2026 , algo que no sucede desde hace casi tres años. Así lo confirmó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante su exposición en el 20° Simposio Anual del Mercado de Capitales organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de FInanzas (IAEF).

“Están dadas las condiciones políticas para que sí tengamos una ley de Presupuesto aprobada en el Congreso antes de fin de año” , aseguró el funcionario, quien destacó que el objetivo central de la gestión es mantener el equilibrio fiscal. “La única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal”, subrayó.

Guberman remarcó que el Gobierno “vive únicamente con los recursos que obtiene por impuestos”, sin recurrir a emisión ni endeudamiento. “Desde el primer día decidimos vivir con lo nuestro. No necesitamos emitir deuda ni usar la maquinita para pagar el gasto”, afirmó.

Entre los ejes de la política presupuestaria, Guberman señaló la asistencia social a los sectores vulnerables, el fortalecimiento de las fuerzas de Seguridad y Defensa, y la desregulación del sector privado. “El objetivo es dotar de capacidades a las fuerzas armadas y de seguridad, y liberar al sector privado de trabas para que pueda invertir y generar empleo” .

Sobre el Presupuesto 2026, mantiene sus proyecciones macroeconómicas, con un crecimiento estimado del 5% y una inflación promedio del 14%. “Seguimos convencidos de que estos valores son razonables y de alta probabilidad. No vemos elementos que nos hagan revisar la nominalidad del Presupuesto”, explicó.

El funcionario dijo que el 85% del gasto público está representado por jubilaciones, salarios e intereses de deuda, por lo que resulta clave “mantener una regla fiscal que impida gastar los excedentes por inflación”, práctica que, según dijo, caracterizó a gobiernos anteriores.

Sobre el dólar, Guberman explicó que el escenario previsto en el Presupuesto contemplaba “un nivel de tipo de cambio nominal algo más bajo” del que finalmente se consolidó tras la volatilidad política y financiera del segundo semestre.

Sin embargo, aseguró que la nueva cotización “no altera las proyecciones macroeconómicas” del Gobierno. “El tipo de cambio se acomodó en un nivel más alto de lo que esperábamos a fines de julio, pero no vemos motivos para modificar la nominalidad del Presupuesto ni el rumbo de la política económica”, afirmó.

El funcionario destacó que, tras los episodios de incertidumbre electoral, el mercado “tendió a estabilizarse” y que el Ejecutivo confía en que el escenario cambiario se mantenga previsible durante el próximo año.

Cómo seguirá la agenda con las "futuras reformas"

Respecto de la agenda de reformas que se abre a partir del recambio en el Congreso, Guberman destacó la reducción gradual de impuestos que el gobierno de Javier Milei aplicó, y destacó que desde diciembre de 2023 se bajaron tributos “por el equivalente a 2,5 puntos del PBI”, mediante la eliminación del impuesto PAÍS y la reducción temporal de aranceles a las importaciones.

“Esos recursos no son del Estado, son del sector privado. Nuestra prioridad es devolverle capacidad de inversión al contribuyente, ya sea bajando impuestos o acelerando devoluciones de IVA y Ganancias”, señaló. Dijo que ahora se buscará avanzar en las reformas laboral y tributaria, pero aclaró que e harán “de manera escalonada”.

“No vamos a salir con un paquete de reformas de una sola vez para los próximos 100 años. El camino será paso a paso, sobre seguro, sin saltos al vacío”, aclaró.