Está confirmado el preció que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 14 de noviembre

Luego de los datos publicados por el INDEC el día miércoles, sobre la inflación del mes de octubre (2.3%), el precio de venta minorista del dólar amaneció con una leve baja este jueves ($1.435). Estos números se mantienen debido al movimiento de distintos factores para sostener la estabilidad cambiaria.
Dólares de las empresas locales, emisiones de bonos de las provincias, proximidad de un nuevo blanqueo, la promesa de eliminar restricciones en el cepo cambiario y la posible recompra de bonos de la deuda soberana por USD 20 mil millones son factores que hacen eco en la baja (leve) del dólar de estos días.
Precio del dólar para este viernes en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día la planilla de cierre del precio del dólar oficial de cada banco.
Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 14 de noviembre
Banco Nación: $1.435
Banco Galicia: $1.430
Banco BBVA: $1.435
Banco Santander: $1.435
Banco Ciudad: $1.440
Banco Patagonia: $1.440
Banco Macro: $1.435
Banco Hipotecario: $1.430
Banco Supervielle: $1.428
Banco Credicoop: $1.435
Banco Piano: $1.440
Banco Comercio: $1.415
ICBC: $1.435
Brubank: $1.428
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Motivos del retroceso del dólar:
El ingreso de divisas del sector exportador: las empresas agroindustriales y energéticas aceleraron la liquidación de dólares ante un contexto de mayor estabilidad cambiaria y previsibilidad en las reglas de importación.
Las operaciones de financiamiento externo en marcha: el Gobierno negocia líneas de crédito con distintos bancos internacionales por unos USD 1.650 millones, que fortalecerían las reservas y reducen la presión sobre el mercado cambiario.
La suba de tasas en los instrumentos en pesos impulsó la demanda de moneda local, mientras que el BCRA intervino con ventas acotadas, logrando contener expectativas devaluatorias.
Menor demanda minorista: el descenso de la inflación y cierta calma política tras la etapa electoral redujeron la demanda especulativa de dólares.
En el Gobierno, además, destacan que la combinación de ingreso de divisas comerciales y las expectativas de nuevos créditos internacionalesayudaron a reducir la brecha cambiaria y devolver cierta estabilidad al tipo de cambio financiero.