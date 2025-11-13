Está confirmado el preció que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 14 de noviembre

El precio del dólar oficial de este jueves amaneció a $1385 para la compra y $1435 para la venta en distintos bancos. Conocé el precio para este viernes.

Luego de los datos publicados por el INDEC el día miércoles, sobre la inflación del mes de octubre (2.3%), el precio de venta minorista del dólar amaneció con una leve baja este jueves ($1.435). Estos números se mantienen debido al movimiento de distintos factores para sostener la estabilidad cambiaria.

Dólares de las empresas locales, emisiones de bonos de las provincias, proximidad de un nuevo blanqueo, la promesa de eliminar restricciones en el cepo cambiario y la posible recompra de bonos de la deuda soberana por USD 20 mil millones son factores que hacen eco en la baja (leve) del dólar de estos días.

dólar viernes WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día la planilla de cierre del precio del dólar oficial de cada banco.